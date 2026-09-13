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Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка

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Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка - фото 1
Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка - фото 2
Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BERTRAND CHAMAYOU
Альбом (сингл)
Ravel: Complete Works For Solo Piano
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка - фото 1
  • Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка - фото 2
  • Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722220
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Характеристики

Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732509031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BERTRAND CHAMAYOU
Альбом (сингл)
Ravel: Complete Works For Solo Piano
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A Jeux D'Eau 1901, Pavane Pour Une Infante Defunte 1899, A La Maniere De Chabrier 1913, Miroirs 1904: I. Noctuelles, II. Oiseaux Tristes, III. Une Barque Sur L Ocean, IV. Alborada Del Gracioso, V. La Vallee Des Cloches, Serenade Grotesque C.1893, Menuet Antique 1895, A La Maniere De... Borodine 1913, Valses Nobles Et Sentimentales 1911 Modere Assez Lent, Modere Assez Anime Presque Lent, Vif Moins Vif, Epilogue: Lent, Gaspard De La Nuit, 3 Poemes Pour Piano D Apres A. Bertrand I. Ondine, II. Le G
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка

В 2016 году молодой французский пианист Бертран Шамайю поразил музыкальный мир, выпустив полную запись сольных фортепианных произведений Мориса Равеля. Пианист продолжает свою звездную карьеру, а его записи Равеля теперь выпускаются на 180 г виниле. Своими визионерскими интерпретациями «Miroirs», «Gaspard De La Nuit», «Le Tombeau De Couperin» или «A Jeux D'Eau» Шамайю раскрывает залитого светом Равеля, полного совершенства, но также и легкости, которая — по словам Шамайю — «говорит все „между строк“». «Стиль моей игры и то, как я развиваю свои звуковые идеи, явно соотносятся с Равелем. Мой идеал ясности и легкости дополняется стремлением к лиризму и цвету, которое я также нахожу в своих южнофранцузских корнях». - Корни, кстати, которые пианист разделяет с Морисом Равелем, уроженцем Страны Басков

Отзывы о товаре Bertrand Chamayou - Ravel: Complete Works For Solo Piano (5021732509031) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Erato
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Erato
Barcode
[5021732509031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BERTRAND CHAMAYOU
Альбом (сингл)
Ravel: Complete Works For Solo Piano
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
A Jeux D'Eau 1901, Pavane Pour Une Infante Defunte 1899, A La Maniere De Chabrier 1913, Miroirs 1904: I. Noctuelles, II. Oiseaux Tristes, III. Une Barque Sur L Ocean, IV. Alborada Del Gracioso, V. La Vallee Des Cloches, Serenade Grotesque C.1893, Menuet Antique 1895, A La Maniere De... Borodine 1913, Valses Nobles Et Sentimentales 1911 Modere Assez Lent, Modere Assez Anime Presque Lent, Vif Moins Vif, Epilogue: Lent, Gaspard De La Nuit, 3 Poemes Pour Piano D Apres A. Bertrand I. Ondine, II. Le G
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
В 2016 году молодой французский пианист Бертран Шамайю поразил музыкальный мир, выпустив полную запись сольных фортепианных произведений Мориса Равеля. Пианист продолжает свою звездную карьеру, а его записи Равеля теперь выпускаются на 180 г виниле. Своими визионерскими интерпретациями «Miroirs», «Gaspard De La Nuit», «Le Tombeau De Couperin» или «A Jeux D'Eau» Шамайю раскрывает залитого светом Равеля, полного совершенства, но также и легкости, которая — по словам Шамайю — «говорит все „между строк“». «Стиль моей игры и то, как я развиваю свои звуковые идеи, явно соотносятся с Равелем. Мой идеал ясности и легкости дополняется стремлением к лиризму и цвету, которое я также нахожу в своих южнофранцузских корнях». - Корни, кстати, которые пианист разделяет с Морисом Равелем, уроженцем Страны Басков
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Отзывы


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