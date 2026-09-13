Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos (0034571995755) виниловая пластинка
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Описание товара Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos (0034571995755) виниловая пластинка
Канадский пианист Марк-Андре Амлен известен во всем мире своим непревзойденным сочетанием совершенной музыкальности и блестящей техники, что делает его настоящей иконой фортепиано. Эти записи, сделанные британским лейблом Hypeion и впервые издаваемые на виниле, представляют произведения Карла Филиппа Эмануэля Баха, музыканта и композитора, сына Иоганна Себастьяна Баха. Критик журнала Gramophone ожидал от Марка-Андре Амлена «необыкновенных вещей» в этой записи «Сонат и рондо». Его надежда оправдалась: «Короче говоря, лучшего введения в музыку Карла Филиппа Эмануэля Баха на современном фортепиано я и представить не могу».
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