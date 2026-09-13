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Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos (0034571995755) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos (0034571995755) виниловая пластинка

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Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas &amp; Rondos (0034571995755) виниловая пластинка - фото 1
Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas &amp; Rondos (0034571995755) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc-Andre Hamelin
Альбом (сингл)
Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas &amp; Rondos (0034571995755) виниловая пластинка - фото 1
  • Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas &amp; Rondos (0034571995755) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722216
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Характеристики

Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc-Andre Hamelin
Альбом (сингл)
Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sonata in A minor, H247 Wq57/2 I. Allegro, II. Andante, III. Allegro Di Molto, Rondo In E Major, H265, Wq57/1, Fantasia in C major, H291 Wq61/6 I. Presto Di Molto, II. Andante, III. Presto Di Molto, IV. Larghetto Sostenuto, V. Presto Di Molto, Rondo In B-Flat Major, H267, Wq62/12, Sonata in E minor, H66 Wq62/12 I. Allemande, II. Courante, III. Sarabande, IV. Menuet, V. Gigue, Abschied Von Meinem Silbermannischen Claviere, In Einem Rondo, H272, Wq66, L'herrmann, H92, Wq1/23, March In G Major, Bwv
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos (0034571995755) виниловая пластинка

Канадский пианист Марк-Андре Амлен известен во всем мире своим непревзойденным сочетанием совершенной музыкальности и блестящей техники, что делает его настоящей иконой фортепиано. Эти записи, сделанные британским лейблом Hypeion и впервые издаваемые на виниле, представляют произведения Карла Филиппа Эмануэля Баха, музыканта и композитора, сына Иоганна Себастьяна Баха. Критик журнала Gramophone ожидал от Марка-Андре Амлена «необыкновенных вещей» в этой записи «Сонат и рондо». Его надежда оправдалась: «Короче говоря, лучшего введения в музыку Карла Филиппа Эмануэля Баха на современном фортепиано я и представить не могу».

Отзывы о товаре Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos (0034571995755) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc-Andre Hamelin
Альбом (сингл)
Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sonata in A minor, H247 Wq57/2 I. Allegro, II. Andante, III. Allegro Di Molto, Rondo In E Major, H265, Wq57/1, Fantasia in C major, H291 Wq61/6 I. Presto Di Molto, II. Andante, III. Presto Di Molto, IV. Larghetto Sostenuto, V. Presto Di Molto, Rondo In B-Flat Major, H267, Wq62/12, Sonata in E minor, H66 Wq62/12 I. Allemande, II. Courante, III. Sarabande, IV. Menuet, V. Gigue, Abschied Von Meinem Silbermannischen Claviere, In Einem Rondo, H272, Wq66, L'herrmann, H92, Wq1/23, March In G Major, Bwv
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Канадский пианист Марк-Андре Амлен известен во всем мире своим непревзойденным сочетанием совершенной музыкальности и блестящей техники, что делает его настоящей иконой фортепиано. Эти записи, сделанные британским лейблом Hypeion и впервые издаваемые на виниле, представляют произведения Карла Филиппа Эмануэля Баха, музыканта и композитора, сына Иоганна Себастьяна Баха. Критик журнала Gramophone ожидал от Марка-Андре Амлена «необыкновенных вещей» в этой записи «Сонат и рондо». Его надежда оправдалась: «Короче говоря, лучшего введения в музыку Карла Филиппа Эмануэля Баха на современном фортепиано я и представить не могу».
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Отзывы


Marc-Andre Hamelin - Bach, C.P.E.: Sonatas & Rondos (0034571995755) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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