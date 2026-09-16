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Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка

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Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 1
Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 2
Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 3
Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 4
Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 5
Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 6
Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 7
Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Lamar Gay
Альбом (сингл)
Downtown Castles Can Never Block The Sun
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 1
  • Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 2
  • Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 3
  • Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 4
  • Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 5
  • Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 6
  • Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 7
  • Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722208
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457197879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Lamar Gay
Альбом (сингл)
Downtown Castles Can Never Block The Sun
Жанр
Jazz
Трек-лист
Vitus Labrusca, Muhal, Music For 18 Hairdresseraids & Fractals, Jubilee, A Seasoning Called Primavera, Miss Nealie Burns, Me, Jayve & The Big Bee, Uvas, Galveston, Swim Swim, Kunni, Melhor Que Tem, Gator Teeth, 7th Stanza, Oh No…Not Again!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
IA11 Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка

«Для Бена ЛаМара Гэя нет единой вселенной, он просто переходит от одного звука к другому». — NPR Music. Дебютный альбом Бена ЛаМара Гэя, Downtown Castles Can Never Block The Sun, стал нашей попыткой познакомить остальной мир с легендарным чикагским композитором/импровизатором/человеком эпохи Возрождения, представив сборник треков из «7 альбомов, которые он создавал в течение 7 лет, но так и не решился выпустить». Этот материал демонстрирует склонность Гэя к смешению жанров — от звуковых путешествий в стиле Райха до полиритмических экспериментов в духе Дона Черри и запоминающихся вокально-струнных мелодий в стиле Хорхе Бена — при этом сохраняя его уникальный музыкальный почерк. За годы, прошедшие с момента выхода, эта длинная, ранее не издававшаяся коллекция стала эталоном, предвосхитившим широту и масштаб творчества Бена ЛаМара Гэя. Искаженное безумие и красота американской соул-музыки между песнями в Open Arms To Open Us, безудержная свобода длинных композиций в Certain Reveries — каждый новый стиль превзошел бы ожидания, если бы не контекст, созданный Downtown Castles. Цитируя оригинальный пресс-релиз: «Назвать это „эклектичным“ — значит лишь прикоснуться к поверхности. Эта музыка — это всё».

Отзывы о товаре Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0634457197879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Lamar Gay
Альбом (сингл)
Downtown Castles Can Never Block The Sun
Жанр
Jazz
Трек-лист
Vitus Labrusca, Muhal, Music For 18 Hairdresseraids & Fractals, Jubilee, A Seasoning Called Primavera, Miss Nealie Burns, Me, Jayve & The Big Bee, Uvas, Galveston, Swim Swim, Kunni, Melhor Que Tem, Gator Teeth, 7th Stanza, Oh No…Not Again!
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
IA11 Edition
Страна производитель
США
Описание
«Для Бена ЛаМара Гэя нет единой вселенной, он просто переходит от одного звука к другому». — NPR Music. Дебютный альбом Бена ЛаМара Гэя, Downtown Castles Can Never Block The Sun, стал нашей попыткой познакомить остальной мир с легендарным чикагским композитором/импровизатором/человеком эпохи Возрождения, представив сборник треков из «7 альбомов, которые он создавал в течение 7 лет, но так и не решился выпустить». Этот материал демонстрирует склонность Гэя к смешению жанров — от звуковых путешествий в стиле Райха до полиритмических экспериментов в духе Дона Черри и запоминающихся вокально-струнных мелодий в стиле Хорхе Бена — при этом сохраняя его уникальный музыкальный почерк. За годы, прошедшие с момента выхода, эта длинная, ранее не издававшаяся коллекция стала эталоном, предвосхитившим широту и масштаб творчества Бена ЛаМара Гэя. Искаженное безумие и красота американской соул-музыки между песнями в Open Arms To Open Us, безудержная свобода длинных композиций в Certain Reveries — каждый новый стиль превзошел бы ожидания, если бы не контекст, созданный Downtown Castles. Цитируя оригинальный пресс-релиз: «Назвать это „эклектичным“ — значит лишь прикоснуться к поверхности. Эта музыка — это всё».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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