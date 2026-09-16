Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ben Lamar Gay - Downtown Castles Can Never Block The Sun (0634457197879) виниловая пластинка
«Для Бена ЛаМара Гэя нет единой вселенной, он просто переходит от одного звука к другому». — NPR Music. Дебютный альбом Бена ЛаМара Гэя, Downtown Castles Can Never Block The Sun, стал нашей попыткой познакомить остальной мир с легендарным чикагским композитором/импровизатором/человеком эпохи Возрождения, представив сборник треков из «7 альбомов, которые он создавал в течение 7 лет, но так и не решился выпустить». Этот материал демонстрирует склонность Гэя к смешению жанров — от звуковых путешествий в стиле Райха до полиритмических экспериментов в духе Дона Черри и запоминающихся вокально-струнных мелодий в стиле Хорхе Бена — при этом сохраняя его уникальный музыкальный почерк. За годы, прошедшие с момента выхода, эта длинная, ранее не издававшаяся коллекция стала эталоном, предвосхитившим широту и масштаб творчества Бена ЛаМара Гэя. Искаженное безумие и красота американской соул-музыки между песнями в Open Arms To Open Us, безудержная свобода длинных композиций в Certain Reveries — каждый новый стиль превзошел бы ожидания, если бы не контекст, созданный Downtown Castles. Цитируя оригинальный пресс-релиз: «Назвать это „эклектичным“ — значит лишь прикоснуться к поверхности. Эта музыка — это всё».
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