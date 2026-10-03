Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка
Многие из вас помнят Мануэля Гёттшинга по его шедевру «E2-E4?» и знают, что его сэмплировали гораздо чаще, чем один раз. Вспомните, например, «Sueno Latino»… и множество перезаписанных версий от Деррика Мэя, Джо Клаусселла и бутлег Карла Крейга, которые доказывают, насколько актуальна и культова работа Мануэля. Издание 2006 года «Joaquin Joe Claussell meets Manuel G?ttsching» — это первая попытка наконец-то представить эти некогда нелегальные миксы более широкой аудитории. В него входят 2 очень редких и впервые официально выпущенных трибьют-микса классики Гёттшинга 1970-х годов, тщательно переработанных Джо Клаусселлом (21,12-минутный «Deeper Distance» плюс 10,17-минутный «Ain?t No Time For Tears»). Однако последние слова остаются за самим MG. "Shuttlecock" — заключительная восемнадцатиминутная импровизация Мануэля на фоне мягкого ковра из задержанных звуков колокольчиков, после чего гитара затихает, а трек становится глубже и насыщеннее, словно темная река, несущая все больше мотивов и гармоний. Идеально сбалансированное сотрудничество, выпущенное как на CD, так и на LP.
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