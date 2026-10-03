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Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка

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Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 1
Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 2
Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 3
Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 4
Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Manuel Gottsching
Альбом (сингл)
Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 1
  • Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 2
  • Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 3
  • Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 4
  • Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4260017596019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Manuel Gottsching
Альбом (сингл)
Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Manuel G?ttsching - Deep(er) Distance (Joaquin's Dream Version), Ashra - Ain't No Time For Tears (Sacred Rhythm Version), Manuel G?ttsching - Shuttlecock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка

Многие из вас помнят Мануэля Гёттшинга по его шедевру «E2-E4?» и знают, что его сэмплировали гораздо чаще, чем один раз. Вспомните, например, «Sueno Latino»… и множество перезаписанных версий от Деррика Мэя, Джо Клаусселла и бутлег Карла Крейга, которые доказывают, насколько актуальна и культова работа Мануэля. Издание 2006 года «Joaquin Joe Claussell meets Manuel G?ttsching» — это первая попытка наконец-то представить эти некогда нелегальные миксы более широкой аудитории. В него входят 2 очень редких и впервые официально выпущенных трибьют-микса классики Гёттшинга 1970-х годов, тщательно переработанных Джо Клаусселлом (21,12-минутный «Deeper Distance» плюс 10,17-минутный «Ain?t No Time For Tears»). Однако последние слова остаются за самим MG. "Shuttlecock" — заключительная восемнадцатиминутная импровизация Мануэля на фоне мягкого ковра из задержанных звуков колокольчиков, после чего гитара затихает, а трек становится глубже и насыщеннее, словно темная река, несущая все больше мотивов и гармоний. Идеально сбалансированное сотрудничество, выпущенное как на CD, так и на LP.

Отзывы о товаре Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4260017596019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Manuel Gottsching
Альбом (сингл)
Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Manuel G?ttsching - Deep(er) Distance (Joaquin's Dream Version), Ashra - Ain't No Time For Tears (Sacred Rhythm Version), Manuel G?ttsching - Shuttlecock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Многие из вас помнят Мануэля Гёттшинга по его шедевру «E2-E4?» и знают, что его сэмплировали гораздо чаще, чем один раз. Вспомните, например, «Sueno Latino»… и множество перезаписанных версий от Деррика Мэя, Джо Клаусселла и бутлег Карла Крейга, которые доказывают, насколько актуальна и культова работа Мануэля. Издание 2006 года «Joaquin Joe Claussell meets Manuel G?ttsching» — это первая попытка наконец-то представить эти некогда нелегальные миксы более широкой аудитории. В него входят 2 очень редких и впервые официально выпущенных трибьют-микса классики Гёттшинга 1970-х годов, тщательно переработанных Джо Клаусселлом (21,12-минутный «Deeper Distance» плюс 10,17-минутный «Ain?t No Time For Tears»). Однако последние слова остаются за самим MG. "Shuttlecock" — заключительная восемнадцатиминутная импровизация Мануэля на фоне мягкого ковра из задержанных звуков колокольчиков, после чего гитара затихает, а трек становится глубже и насыщеннее, словно темная река, несущая все больше мотивов и гармоний. Идеально сбалансированное сотрудничество, выпущенное как на CD, так и на LP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manuel Gottsching - Joaquin Joe Claussell Meets Manuel Gцttsching (4260017596019) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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