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Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка

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Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 1
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 2
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 3
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 4
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 5
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 6
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 7
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 8
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 9
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 10
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 11
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 12
Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Reinhard Vanbergen
Альбом (сингл)
Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 1
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 2
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 3
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 4
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 5
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 6
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 7
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 8
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 9
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 10
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 11
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 12
  • Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music For Dreams
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music For Dreams
Barcode
[0616576255852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Reinhard Vanbergen
Альбом (сингл)
Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Billies Birthday, Hillary, Ticking Away Part 1, Tree of Life, T.O.F Theme 11, The Gate, Ticking Away Part 3, Sounds of the Playground, Voor Altijd, Kozmo's Universe, For Andy, Rosa, Sa Giraffe Turquoise, Melody Blue, Juliens Journey, Remi, Prince of the Tundra, Zoe, A Brothers Tale, Lovebirds, Sids First Smile, Love Will Find A Way, Robbelicious, Gus Gus Gus, Hinda House, Aurora Sunset, Cosmic Silence, Blast From The Past, Reborn, The Road to Memphis, For Charlotte, Lucky Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка

Мелодии словно сами собой рождаются в руках Райнхарда Ванбергена. В эту пятницу мультиинструменталист выпускает свой сборник из не менее чем трех новых альбомов. Неужели его охватил какой-то дух, направляющий высшие творческие силы через его тело? Или же всё, с чем он экспериментирует, просто работает? Что бы это ни было, нам это нравится. Первый альбом, Presents For Friends, состоит из фортепианных пьес, Stringworx — из струнных, а Ubuntu погружает в мир компьютера как способа производства и инструмента сам по себе. Релиз, который сопротивляется классификации. Он переходит от блаженства к прихоти, заигрывает с сенсацией и глупостью. Погружение и свидание с прекрасными мелодиями, мастерскими гармоническими сдвигами, эксцентричными фьюжн-композициями и гениальными маленькими моментами, разбросанными по всему альбому.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music For Dreams
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music For Dreams
Barcode
[0616576255852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Reinhard Vanbergen
Альбом (сингл)
Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Billies Birthday, Hillary, Ticking Away Part 1, Tree of Life, T.O.F Theme 11, The Gate, Ticking Away Part 3, Sounds of the Playground, Voor Altijd, Kozmo's Universe, For Andy, Rosa, Sa Giraffe Turquoise, Melody Blue, Juliens Journey, Remi, Prince of the Tundra, Zoe, A Brothers Tale, Lovebirds, Sids First Smile, Love Will Find A Way, Robbelicious, Gus Gus Gus, Hinda House, Aurora Sunset, Cosmic Silence, Blast From The Past, Reborn, The Road to Memphis, For Charlotte, Lucky Me
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Мелодии словно сами собой рождаются в руках Райнхарда Ванбергена. В эту пятницу мультиинструменталист выпускает свой сборник из не менее чем трех новых альбомов. Неужели его охватил какой-то дух, направляющий высшие творческие силы через его тело? Или же всё, с чем он экспериментирует, просто работает? Что бы это ни было, нам это нравится. Первый альбом, Presents For Friends, состоит из фортепианных пьес, Stringworx — из струнных, а Ubuntu погружает в мир компьютера как способа производства и инструмента сам по себе. Релиз, который сопротивляется классификации. Он переходит от блаженства к прихоти, заигрывает с сенсацией и глупостью. Погружение и свидание с прекрасными мелодиями, мастерскими гармоническими сдвигами, эксцентричными фьюжн-композициями и гениальными маленькими моментами, разбросанными по всему альбому.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Reinhard Vanbergen - Ubuntu, Stringworx, Presents For Friends (0616576255852) виниловая пластинка - по цене 6750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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