Sophie Zelmani - A Decade Of Dreams 1995-2005 (Coloured) (8719262040250) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
A Decade Of Dreams 1995-2005
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 722184
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
A Decade Of Dreams 1995-2005
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dreamer, I Can't Change, Going Home, Precious Burden, People, Bitter Kind, Oh Dear, Stand By, Happier Man, Leaving, Nostalgia, So Long (Aranjuez Version), Gone With the Madness, Fade, To Know You, Always You (Ten Years Later), Got to Stop, Our Love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sophie Zelmani - A Decade Of Dreams 1995-2005 (Coloured) (8719262040250) виниловая пластинка
Не имея профессионального музыкального образования и никогда не выступая на публике, шведская певица Софи Зельмани поднялась на вершины чартов в 1995 году со своим дебютным альбомом. В 2005 году она выпустила сборник «A Decade Of Dreams 1995-2005», включающий как любимые фанатами, так и её личные любимые треки десятилетия. Этот двойной LP содержит 18 треков, включая «Going Home» и «Dreamer». Издание ограниченным тиражом на прозрачном виниле включает 4-страничный буклет с фотографиями и заметками о песнях
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
A Decade Of Dreams 1995-2005
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dreamer, I Can't Change, Going Home, Precious Burden, People, Bitter Kind, Oh Dear, Stand By, Happier Man, Leaving, Nostalgia, So Long (Aranjuez Version), Gone With the Madness, Fade, To Know You, Always You (Ten Years Later), Got to Stop, Our Love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Не имея профессионального музыкального образования и никогда не выступая на публике, шведская певица Софи Зельмани поднялась на вершины чартов в 1995 году со своим дебютным альбомом. В 2005 году она выпустила сборник «A Decade Of Dreams 1995-2005», включающий как любимые фанатами, так и её личные любимые треки десятилетия. Этот двойной LP содержит 18 треков, включая «Going Home» и «Dreamer». Издание ограниченным тиражом на прозрачном виниле включает 4-страничный буклет с фотографиями и заметками о песнях
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sophie Zelmani - A Decade Of Dreams 1995-2005 (Coloured) (8719262040250) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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