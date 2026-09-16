Top.Mail.Ru
Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 1
Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 2
Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 3
Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 4
Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Keith Mansfield
Альбом (сингл)
Vivid Underscores
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 1
  • Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 2
  • Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 3
  • Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 4
  • Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Keith Mansfield
Альбом (сингл)
Vivid Underscores
Жанр
Funk
Трек-лист
High Velocity, Crash Course, Crash Course, Crash Course, Matter Of Urgency, Dawn Of Aquarius, Dawn Of Aquarius, Staying Power, Trucking Company, Trucking Company (a), Trucking Company (b), Trucking Company (c), Hot Cargo, Espionage, Interplay, Omen, Perpetual Motion
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: High Velocity, Crash Course, Crash Course, Crash Course, Matter Of Urgency, Dawn Of Aquarius, Dawn Of Aquarius, Staying Power, Trucking Company, Trucking Company (a), Trucking Company (b), Trucking Company (c), Hot Cargo, Espionage, Interplay, Omen, Perpetual Motion

Отзывы о товаре Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804123440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Keith Mansfield
Альбом (сингл)
Vivid Underscores
Жанр
Funk
Трек-лист
High Velocity, Crash Course, Crash Course, Crash Course, Matter Of Urgency, Dawn Of Aquarius, Dawn Of Aquarius, Staying Power, Trucking Company, Trucking Company (a), Trucking Company (b), Trucking Company (c), Hot Cargo, Espionage, Interplay, Omen, Perpetual Motion
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: High Velocity, Crash Course, Crash Course, Crash Course, Matter Of Urgency, Dawn Of Aquarius, Dawn Of Aquarius, Staying Power, Trucking Company, Trucking Company (a), Trucking Company (b), Trucking Company (c), Hot Cargo, Espionage, Interplay, Omen, Perpetual Motion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keith Mansfield - Vivid Underscores (4251804123440) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...