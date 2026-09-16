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Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка

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Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка - фото 1
Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Tew
Альбом (сингл)
Themes: Drama Suite Part I
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка - фото 1
  • Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722168
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804143806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Tew
Альбом (сингл)
Themes: Drama Suite Part I
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Detectives (Long Version), The Detectives (Short Version), The Detectives (Link 1), The Detectives (Link 2a), The Detectives (Link 2b), The Detectives (Link 2c), The Detectives (Link 3), The Detectives (Link 4a), The Detectives (Link 4b), The Detectives (Link 4c), Helicop, The Big One (Prelude), The Big One, Headlights, The Burn, Bust Up (a), Bust Up (b), The Detectives (Slow Version), The Detectives (Interlude), The Detectives (Link 5a), The Detectives (Link 5b), The Detectives (Link 6a), T
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Detectives (Long Version), The Detectives (Short Version), The Detectives (Link 1), The Detectives (Link 2a), The Detectives (Link 2b), The Detectives (Link 2c), The Detectives (Link 3), The Detectives (Link 4a), The Detectives (Link 4b), The Detectives (Link 4c), Helicop, The Big One (Prelude), The Big One, Headlights, The Burn, Bust Up (a), Bust Up (b), The Detectives (Slow Version), The Detectives (Interlude), The Detectives (Link 5a), The Detectives (Link 5b), The Detectives (Link 6a), The Detectives (Link 6b), The Detectives (Link 7a), The Detectives (Link 7b), The Build Up, Snout, The Prowler

Отзывы о товаре Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804143806]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Tew
Альбом (сингл)
Themes: Drama Suite Part I
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Detectives (Long Version), The Detectives (Short Version), The Detectives (Link 1), The Detectives (Link 2a), The Detectives (Link 2b), The Detectives (Link 2c), The Detectives (Link 3), The Detectives (Link 4a), The Detectives (Link 4b), The Detectives (Link 4c), Helicop, The Big One (Prelude), The Big One, Headlights, The Burn, Bust Up (a), Bust Up (b), The Detectives (Slow Version), The Detectives (Interlude), The Detectives (Link 5a), The Detectives (Link 5b), The Detectives (Link 6a), T
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Detectives (Long Version), The Detectives (Short Version), The Detectives (Link 1), The Detectives (Link 2a), The Detectives (Link 2b), The Detectives (Link 2c), The Detectives (Link 3), The Detectives (Link 4a), The Detectives (Link 4b), The Detectives (Link 4c), Helicop, The Big One (Prelude), The Big One, Headlights, The Burn, Bust Up (a), Bust Up (b), The Detectives (Slow Version), The Detectives (Interlude), The Detectives (Link 5a), The Detectives (Link 5b), The Detectives (Link 6a), The Detectives (Link 6b), The Detectives (Link 7a), The Detectives (Link 7b), The Build Up, Snout, The Prowler
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alan Tew - Themes: Drama Suite Part I (4251804143806) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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