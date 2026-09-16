Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Caiphus Semenya - Listen To The Wind (Lp) (4251804121330) виниловая пластинка
«Listen To The Wind» — это впечатляющее сочетание американского продюсирования и инструментального оформления начала 80-х годов с его традиционными южноафриканскими музыкальными корнями. Музыка разнообразна в стилистическом плане, но ингредиенты никогда не разбавляются. Здесь есть элементы буги, соула, фанка и джаза, все пронизано панафриканским колоритом, и она легко переходит от энергичных танцевальных хитов к более медитативным, медленным, душевным трекам. Продюсером выступил сам Caiphus, который в полной мере использовал звездный состав сессионных музыкантов, включая Натана Иста, Майкла Стэнтона, Сонни Берка и Паулиньо ДаКосту. И, конечно же, нельзя не упомянуть потрясающий вокал Летты. Listen To The Wind — это просто большая вечеринка, и, боже мой, как же она нам сейчас нужна!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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