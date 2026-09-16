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Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка

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Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 1
Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 2
Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 3
Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 4
Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Caiphus Semenya
Альбом (сингл)
Streams Today...Rivers Tomorrow
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 1
  • Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 2
  • Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 3
  • Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 4
  • Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722156
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804121347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Caiphus Semenya
Альбом (сингл)
Streams Today...Rivers Tomorrow
Жанр
Диско
Трек-лист
Mamase, Aida, Nomalanga, Moshanyana, Dial Your Number, Matswale, Ndi-Kulindile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка

Кайфус Семеня, также известный как мистер Летта Мбулу, — легенда Южной Африки, и его второй сольный альбом Streams Today… Rivers Tomorrow — просто идеален. Это альбом на десять из десяти, если таковые вообще бывают. Он также невероятно редок, особенно в хорошем состоянии, поэтому Be With с удовольствием представляет это переиздание. Альбом Streams Today… Rivers Tomorrow впервые выпущенный в 1984 году, — это не просто музыкальный шедевр, это ещё и саундтрек к жизни многих южноафриканцев — как тогда, так и сейчас. Сочетая в себе характерные для США звуки буги, диско и фанка с афробитом и традиционными африканскими элементами, он представляет собой поистине впечатляющее произведение. Джабу Нкоси играет на клавишных, а Каифус и Крейг Харрис — на синтезаторах. Сифо Гумеде — на басу, а Кондри Зикубу — на гитарах. Одного прослушивания достаточно, чтобы перенестись в другой мир.

Отзывы о товаре Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804121347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Caiphus Semenya
Альбом (сингл)
Streams Today...Rivers Tomorrow
Жанр
Диско
Трек-лист
Mamase, Aida, Nomalanga, Moshanyana, Dial Your Number, Matswale, Ndi-Kulindile
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Кайфус Семеня, также известный как мистер Летта Мбулу, — легенда Южной Африки, и его второй сольный альбом Streams Today… Rivers Tomorrow — просто идеален. Это альбом на десять из десяти, если таковые вообще бывают. Он также невероятно редок, особенно в хорошем состоянии, поэтому Be With с удовольствием представляет это переиздание. Альбом Streams Today… Rivers Tomorrow впервые выпущенный в 1984 году, — это не просто музыкальный шедевр, это ещё и саундтрек к жизни многих южноафриканцев — как тогда, так и сейчас. Сочетая в себе характерные для США звуки буги, диско и фанка с афробитом и традиционными африканскими элементами, он представляет собой поистине впечатляющее произведение. Джабу Нкоси играет на клавишных, а Каифус и Крейг Харрис — на синтезаторах. Сифо Гумеде — на басу, а Кондри Зикубу — на гитарах. Одного прослушивания достаточно, чтобы перенестись в другой мир.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caiphus Semenya - Streams Today...Rivers Tomorrow (4251804121347) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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