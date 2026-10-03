Описание товара Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка

Пионер синтезаторной музыки и музыкальный эрудит Уолли Бадару — гений. Но вы это уже знаете. Виниловая версия его величественного альбома Colors Of Silence с момента его скромного выхода в 2001 году пользовалась огромным спросом у балеарских знатоков. Действительно, когда мы только начинали работу над Be With, мы спросили нескольких друзей с изысканным вкусом, каким бы они хотели видеть свой идеальный релиз. Мы спросили легенду балеарской музыки Moonboots, и он без колебаний ответил: Colors Of Silence от Уолли Бадару. Мы не знали, что Уолли выпустил этот альбом. И большинство до сих пор не знают. Но это скоро изменится. Colors Of Silence — это, по сути, альбом в стиле нью-эйдж. Однако, как всегда, утонченные синтезаторные текстуры Уолли и выразительные клавишные партии настолько полны характера, настолько полны жизни, что это произведение искусства выходит за рамки любой простой жанровой классификации. Оно просто потрясающее от начала до конца. Звучит как Арт Уилсон или Сюзанн Крафт, с примесью CFCF и Джонни Нэша. Но альбом был создан на целое десятилетие раньше, чем работы этих современных гигантов. Иногда он кажется не слишком отличающимся от некоторых альбомов Ларри Херда. Подруга основателя Island Records Криса Блэквелла, Натали Делон, попросила Уолли написать музыку для DVD о йоге, который она собиралась выпустить. Из-за нехватки времени с обеих сторон они договорились использовать «качественные демо-записи», которые были у Уолли в его архиве идей. Понятно, почему Colors Of Silence остается своего рода потерянной жемчужиной. Как объясняет Уолли: «Полное отсутствие продвижения сделало его «интимным» релизом, что было именно тем, что я искал: просто способ привлечь внимание и выиграть время, чтобы сосредоточиться на настоящем деле, как только у меня появится время, и который позже может превратиться в редкий коллекционный экземпляр, когда финальные версии добьются успеха. Никогда не знаешь». За эти годы Colors Of Silence стал настоящей культовой записью для любителей эмбиента/балеарской музыки.