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Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка

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Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 1
Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 2
Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 3
Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 4
Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wally Badarou
Альбом (сингл)
Colors Of Silence
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 1
  • Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 2
  • Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 3
  • Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 4
  • Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804129022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wally Badarou
Альбом (сингл)
Colors Of Silence
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Dance In The Dust, Amber Whispers, Where Were We, The Lights Of Kinshasa, Pictures Of You, Serendipity For Two, Smiles By The Millions, Higher Still, Oriental, Days To Wonder, Dawn Of Europa, Crystal Falls, Purple Lines
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка

Пионер синтезаторной музыки и музыкальный эрудит Уолли Бадару — гений. Но вы это уже знаете. Виниловая версия его величественного альбома Colors Of Silence с момента его скромного выхода в 2001 году пользовалась огромным спросом у балеарских знатоков. Действительно, когда мы только начинали работу над Be With, мы спросили нескольких друзей с изысканным вкусом, каким бы они хотели видеть свой идеальный релиз. Мы спросили легенду балеарской музыки Moonboots, и он без колебаний ответил: Colors Of Silence от Уолли Бадару. Мы не знали, что Уолли выпустил этот альбом. И большинство до сих пор не знают. Но это скоро изменится. Colors Of Silence — это, по сути, альбом в стиле нью-эйдж. Однако, как всегда, утонченные синтезаторные текстуры Уолли и выразительные клавишные партии настолько полны характера, настолько полны жизни, что это произведение искусства выходит за рамки любой простой жанровой классификации. Оно просто потрясающее от начала до конца. Звучит как Арт Уилсон или Сюзанн Крафт, с примесью CFCF и Джонни Нэша. Но альбом был создан на целое десятилетие раньше, чем работы этих современных гигантов. Иногда он кажется не слишком отличающимся от некоторых альбомов Ларри Херда. Подруга основателя Island Records Криса Блэквелла, Натали Делон, попросила Уолли написать музыку для DVD о йоге, который она собиралась выпустить. Из-за нехватки времени с обеих сторон они договорились использовать «качественные демо-записи», которые были у Уолли в его архиве идей. Понятно, почему Colors Of Silence остается своего рода потерянной жемчужиной. Как объясняет Уолли: «Полное отсутствие продвижения сделало его «интимным» релизом, что было именно тем, что я искал: просто способ привлечь внимание и выиграть время, чтобы сосредоточиться на настоящем деле, как только у меня появится время, и который позже может превратиться в редкий коллекционный экземпляр, когда финальные версии добьются успеха. Никогда не знаешь». За эти годы Colors Of Silence стал настоящей культовой записью для любителей эмбиента/балеарской музыки.

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804129022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wally Badarou
Альбом (сингл)
Colors Of Silence
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Dance In The Dust, Amber Whispers, Where Were We, The Lights Of Kinshasa, Pictures Of You, Serendipity For Two, Smiles By The Millions, Higher Still, Oriental, Days To Wonder, Dawn Of Europa, Crystal Falls, Purple Lines
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Пионер синтезаторной музыки и музыкальный эрудит Уолли Бадару — гений. Но вы это уже знаете. Виниловая версия его величественного альбома Colors Of Silence с момента его скромного выхода в 2001 году пользовалась огромным спросом у балеарских знатоков. Действительно, когда мы только начинали работу над Be With, мы спросили нескольких друзей с изысканным вкусом, каким бы они хотели видеть свой идеальный релиз. Мы спросили легенду балеарской музыки Moonboots, и он без колебаний ответил: Colors Of Silence от Уолли Бадару. Мы не знали, что Уолли выпустил этот альбом. И большинство до сих пор не знают. Но это скоро изменится. Colors Of Silence — это, по сути, альбом в стиле нью-эйдж. Однако, как всегда, утонченные синтезаторные текстуры Уолли и выразительные клавишные партии настолько полны характера, настолько полны жизни, что это произведение искусства выходит за рамки любой простой жанровой классификации. Оно просто потрясающее от начала до конца. Звучит как Арт Уилсон или Сюзанн Крафт, с примесью CFCF и Джонни Нэша. Но альбом был создан на целое десятилетие раньше, чем работы этих современных гигантов. Иногда он кажется не слишком отличающимся от некоторых альбомов Ларри Херда. Подруга основателя Island Records Криса Блэквелла, Натали Делон, попросила Уолли написать музыку для DVD о йоге, который она собиралась выпустить. Из-за нехватки времени с обеих сторон они договорились использовать «качественные демо-записи», которые были у Уолли в его архиве идей. Понятно, почему Colors Of Silence остается своего рода потерянной жемчужиной. Как объясняет Уолли: «Полное отсутствие продвижения сделало его «интимным» релизом, что было именно тем, что я искал: просто способ привлечь внимание и выиграть время, чтобы сосредоточиться на настоящем деле, как только у меня появится время, и который позже может превратиться в редкий коллекционный экземпляр, когда финальные версии добьются успеха. Никогда не знаешь». За эти годы Colors Of Silence стал настоящей культовой записью для любителей эмбиента/балеарской музыки.
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Доставка
Отзывы


Wally Badarou - Colors Of Silence (4251804129022) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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