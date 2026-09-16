Описание товара Geoff Bastow - Music To Varnish Owls By (4251804182409) виниловая пластинка

Именно с альбома Music To Varnish Owls By 1975 года все началось для нашего героя. Он наполнен невероятно проникновенной, успокаивающей музыкой, которая, несмотря на то, что Knxwledge несколько раз её использовал до сих пор остаётся практически невостребованной. Так что, битмейкеры, беритесь за дело. И вместо этого крайне редкого оригинала потратьте свои 300 фунтов на что-нибудь другое. Родившийся в 1949 году, Бастоу был английским автором песен и музыкальным продюсером, жившим в Мюнхене. Первоначально работая гитаристом и пианистом в танцевальных группах в своем родном графстве Йоркшир, он переехал в Лондон в начале 1970-х, а затем в Мюнхен примерно в 1976 году. Он был одним из главных создателей мюнхенского диско-звучания электронного новатора Джорджо Мородера, а также выпустил множество потрясающих библиотечных записей на легендарных лейблах, таких как Bruton (вместе с братом Тревором), Impress, JW Music Library и мюнхенский Sonoton, в период с 1970-х по 2000-е годы. Бастоу трагически погиб в молодом возрасте, в Берлине, Германия, 16 марта 2007 года, в возрасте всего 57 лет. Но он оставил после себя поистине невероятное наследие электронной музыки. Он заслуживает гораздо большей известности, и это переиздание должно познакомить с его творчеством гораздо больше людей. Давайте посмотрим, почему. Легкомысленный открывающий трек " The Rough With The Smooth " содержит потрясающий открытый барабанный брейк и представляет собой, по сути, пропитанный гитарой, флейтой и фортепиано фанк. Однако первый настоящий шедевр, " Beautiful People ", просто великолепен. Задумчивый, пасторальный и шелковисто-гладкий — как следует из названия, это просто невероятно красиво; звенящая, глубоко проникновенная инструментальная композиция, которую нужно услышать, чтобы поверить. Сэмплирован Knxwledge, но больше никто из известных исполнителей его не использовал, что просто невероятно. Замедленный соул-бит " Tumbleweed " — еще один потрясающий трек, который отчаянно нуждается в исполнении опытного MC. Лаконичный, психоделический фанк с ностальгическими оттенками, гитара звучит ярко, но флейта и глокеншпиль действительно поднимают его до совершенства. " Bits And Bats " — это уличный фанк в стиле Blaxploitation с усиленными клавесинами, жёстким басом и хрустящими барабанами, который, несмотря на свою жёсткость, умудряется граничить с лёгкостью. В целом, это роскошный, мощный джем с эффектом wah-wah. Ещё один потрясающий трек, следующий на очереди. Настойчивый фортепианный фанк " A Change Of Pace ", заставляющий кивать головой, — это настоящий детективно-фанковый джем, с чудесно мягким малым барабаном и ещё более гипнотическими, меланхоличными флейтовыми линиями. Чёрт, как бы нам хотелось услышать, как Alchemist это обработают. Даже кажется, что Бастоу немного поддерживал целостность композиции. Завершает сторону А яркая и лёгкая босса-нова " Janelle ", которая делает эту серию из шести непревзойденных жемчужин идеальной. Столь же элегантная, сколь и развязная, она звучит так, будто могла бы войти в классический зелёный конверт KPM, Piano Viberations. Сторона B открывается вдохновлённой Рэмси Льюисом композицией « Time And A Half » — обманчиво простой басовой, барабанной и фортепианной партией, украшенной стильной перкуссией, отличными сменами аккордов и намёками на драматизм благодаря великолепному басовому соло. Тяжёлая « Supersplash » — это драматическая сюита в стиле «наркотического вау-вау» с гитарами, электропианино и глоком. « Fillet Of Soul » — это запоминающийся шаффл с вау-вау, фортепиано и вибрафоном, супердинамичный, но при этом невероятно расслабляющий. " Well Above Average " — это именно то, что подразумевает название: фанковый инструментал, представляющий собой прямолинейную гитарно-соул-тренировку. Источающий класс благодаря басовому звучанию, он становится лучше с каждым прослушиванием. В качестве удовольствия добавлены и открытые ударные. Размытый фанк " The Clan " с клавесином и вибрациями — также, что вполне понятно, использованный Knxwledge в качестве сэмпла — это медленный, заставляющий кивать головой трек, а завершает композицию невероятно расслабленный " Sing Song " в ярком стиле, с его медленным, но настойчивым клавесином, электропианино и глоком. Просто восхитительно!. Как всегда, аудиозапись альбома Music To Varnish Owls By была тщательно ремастерирована постоянным сотрудником Be With Саймоном Фрэнсисом что гарантирует её превосходное звучание. Благодаря профессионализму Сисели Балстон ничего не было потеряно при обработке, а пластинки были отпечатаны по самым высоким стандартам на заводе Record Industry в Голландии. Оригинальная, культовая обложка была восстановлена ??здесь, в штаб-квартире Be With, в качестве завершающего штриха к этому долгожданному переизданию.