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Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка

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Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 1
Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 2
Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 3
Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 4
Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 5
Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Larry Jon Wilson
Альбом (сингл)
Let Me Sing My Song To You
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 1
  • Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 2
  • Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 3
  • Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 4
  • Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 5
  • Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722144
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544826603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Larry Jon Wilson
Альбом (сингл)
Let Me Sing My Song To You
Жанр
Кантри
Трек-лист
Drowning In The Mainstream, Let Me Sing My Song To You, Sheldon Churchyard, I Remember It Well, The Ballad Of Handy Mackey, Think I Feel A Hitchhike Coming On, Willoughby Grove, Life Of A Good Man, Kindred Spirit, Farther Along
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drowning In The Mainstream, Let Me Sing My Song To You, Sheldon Churchyard, I Remember It Well, The Ballad Of Handy Mackey, Think I Feel A Hitchhike Coming On, Willoughby Grove, Life Of A Good Man, Kindred Spirit, Farther Along



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4260544826603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Larry Jon Wilson
Альбом (сингл)
Let Me Sing My Song To You
Жанр
Кантри
Трек-лист
Drowning In The Mainstream, Let Me Sing My Song To You, Sheldon Churchyard, I Remember It Well, The Ballad Of Handy Mackey, Think I Feel A Hitchhike Coming On, Willoughby Grove, Life Of A Good Man, Kindred Spirit, Farther Along
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Drowning In The Mainstream, Let Me Sing My Song To You, Sheldon Churchyard, I Remember It Well, The Ballad Of Handy Mackey, Think I Feel A Hitchhike Coming On, Willoughby Grove, Life Of A Good Man, Kindred Spirit, Farther Along


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Larry Jon Wilson - Let Me Sing My Song To You (4260544826603) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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