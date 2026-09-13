The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка
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Описание товара The Royal Philharmonic Orchestra - Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen (Coloured) (5712192004548) виниловая пластинка
"Bohemian Rhapsody: The Music Of Queen" - симфонический альбом, основанный на песнях группы Queen, выпущенный в 2020 году. В данном релизе Королевский филармонический оркестр и Королевское хоровое общество представляют музыку Queen. В том числе "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen", "We Are The Champions" и многие другие незабываемые шедевры. Переиздание 2025 года представлено на виниле мраморного цвета. Легендарная рок-группа из Великобритании Queen была основана в 1970 году. Успех пришёл в середине 1970-х годах, а сегодня коллектив называют самым успешным в истории рок-музыки. 18 альбомов группы занимали первые места чартов во многих странах, а их концертные выступления называют самыми яркими и значимыми за всю историю рока.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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