Lee Morgan - Taru (Analogue, Tone Poet) (0602448644282) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Taru
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722121
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448644282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Taru
Жанр
Jazz
Трек-лист
Avotcja One, Haeschen, Dee Lawd, Get Yourself Together (Get Yo'self Togetha), Taru, What's Wrong With You, Durem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lee Morgan - Taru (Analogue, Tone Poet) (0602448644282) виниловая пластинка
Taru - это альбом, записанный джазовым трубачом Ли Морганом в 1968 году, но выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Tone Poet Vinyl. Когда Ли Морган записывал альбом "Taru" в 1968 году, трубач находился на музыкальном перепутье. Это отражается в разнообразии стилей, которые он исследует на альбоме: спектр варьируется от модального джаза и пост-бопа до красивых баллад и фанковых бугалу. Дополнительным источником вдохновения для Моргана в то время стал прогрессивный секстет с Джорджем Бенсоном на гитаре и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448644282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Morgan
Альбом (сингл)
Taru
Жанр
Jazz
Трек-лист
Avotcja One, Haeschen, Dee Lawd, Get Yourself Together (Get Yo'self Togetha), Taru, What's Wrong With You, Durem
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Taru - это альбом, записанный джазовым трубачом Ли Морганом в 1968 году, но выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Tone Poet Vinyl. Когда Ли Морган записывал альбом "Taru" в 1968 году, трубач находился на музыкальном перепутье. Это отражается в разнообразии стилей, которые он исследует на альбоме: спектр варьируется от модального джаза и пост-бопа до красивых баллад и фанковых бугалу. Дополнительным источником вдохновения для Моргана в то время стал прогрессивный секстет с Джорджем Бенсоном на гитаре и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lee Morgan - Taru (Analogue, Tone Poet) (0602448644282) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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