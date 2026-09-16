Horace Parlan - Up & Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Horace Parlan - Up & Down (Analogue, Tone Poet) (0602455187710) виниловая пластинка
Up & Down — альбом американского джазового пианиста Хораса Парлана с выступлениями, записанными в 1961 году и выпущенными на лейбле Blue Note. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Пианист Хорас Парлан, который стал известен благодаря своей работе с Charles Mingus' Jazz Workshop, дебютировал с Blue Note в 1959 году в качестве аккомпаниатора Лу Дональдсона. В последующие два года он записал шесть важных альбомов в стиле хард-боп для лейбла под своим собственным именем. Его лучшая запись — альбом квинтета «Up & Down», о котором AllMusic написал: «Парлан находится на пике своих возможностей и во многом показывает, на что он действительно способен как пианист и руководитель оркестра».
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