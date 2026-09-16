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Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка

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Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 1
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 2
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 3
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 4
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 5
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 6
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 7
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 8
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 9
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 10
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Side-Eye Nyc
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 1
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 2
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 3
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 4
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 5
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 6
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 7
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 8
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 9
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 10
  • Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538693935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Side-Eye Nyc
Жанр
Fusion
Трек-лист
It Starts When We Disappear, Better Days Ahead, Timeline, Bright Size Life, Lodger, Sirabhorn, Turnaround, Zenith Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Starts When We Disappear, Better Days Ahead, Timeline, Bright Size Life, Lodger, Sirabhorn, Turnaround, Zenith Blue

Отзывы о товаре Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538693935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
Side-Eye Nyc
Жанр
Fusion
Трек-лист
It Starts When We Disappear, Better Days Ahead, Timeline, Bright Size Life, Lodger, Sirabhorn, Turnaround, Zenith Blue
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Starts When We Disappear, Better Days Ahead, Timeline, Bright Size Life, Lodger, Sirabhorn, Turnaround, Zenith Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pat Metheny - Side-Eye Nyc (V1.Iv) (4050538693935) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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