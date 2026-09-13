Top.Mail.Ru
Amy Macdonald - Is This What You'Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Amy Macdonald - Is This What You'Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 1
Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 2
Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 3
Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 4
Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 5
Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 6
Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 7
Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Macdonald
Альбом (сингл)
Is This What You'Ve Been Waiting For?
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 1
  • Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 2
  • Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 3
  • Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 4
  • Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 5
  • Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 6
  • Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 7
  • Amy Macdonald - Is This What You&#039;Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722107
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964155433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Macdonald
Альбом (сингл)
Is This What You'Ve Been Waiting For?
Жанр
Кантри
Трек-лист
Is This What You've Been Waiting For?, Trapped, Can You Hear Me?, I'm Done (Games That You Play), The Hope, Forward, We Survive, One More Shot, Physical, B10 It's All So Long Ago
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amy Macdonald - Is This What You'Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка

Эми Макдональд добилась большого международного успеха, последовательно прокладывая свой собственный путь. Мировые туры перед 5 миллионами зрителей, пять студийных альбомов, вошедших в топ-5 по всей Европе, включая два хита №1 в Великобритании и три в Германии, шесть миллионов проданных альбомов и новаторский хит «This Is The Life», возглавивший чарты в десяти странах и вернувшийся в 2023 году с вирусным успехом в социальных сетях. Сотни тысяч творений открыли ей новую аудиторию. Она закрепила за собой репутацию женщины-Спрингстина, привлекая внимание как представителей разных поколений, так и всего мира.

Отзывы о товаре Amy Macdonald - Is This What You'Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964155433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Macdonald
Альбом (сингл)
Is This What You'Ve Been Waiting For?
Жанр
Кантри
Трек-лист
Is This What You've Been Waiting For?, Trapped, Can You Hear Me?, I'm Done (Games That You Play), The Hope, Forward, We Survive, One More Shot, Physical, B10 It's All So Long Ago
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Эми Макдональд добилась большого международного успеха, последовательно прокладывая свой собственный путь. Мировые туры перед 5 миллионами зрителей, пять студийных альбомов, вошедших в топ-5 по всей Европе, включая два хита №1 в Великобритании и три в Германии, шесть миллионов проданных альбомов и новаторский хит «This Is The Life», возглавивший чарты в десяти странах и вернувшийся в 2023 году с вирусным успехом в социальных сетях. Сотни тысяч творений открыли ей новую аудиторию. Она закрепила за собой репутацию женщины-Спрингстина, привлекая внимание как представителей разных поколений, так и всего мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amy Macdonald - Is This What You'Ve Been Waiting For? (4099964155433) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...