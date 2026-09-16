Top.Mail.Ru
Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка - фото 1
Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie Swings The Blues
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка - фото 1
  • Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722103
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857333110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie Swings The Blues
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Let's Have A Good Time, Boogie In The Dark, I'm A Woman, Down Home Blues, Stormy Monday, The Midnight Hour, Dirty Mississippi Blues, The Patton Basie Shuffle, Evil Gal Blues, Look What You've Done, Just For A Thrill, Rock Candy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка

Под руководством музыкального директора Скотти Барнхарта оркестр Каунта Баси поддерживает неповторимый стиль Баси, процветая по всему миру. В череде успешных альбомов Basie Swings выходит этот взрывной альбом, созданный в сотрудничестве с одними из величайших ныне живущих блюзовых и джазовых исполнителей, Basie Swings The Blues. В рамках подготовки к этим записям Барнхарт совершил паломничество в дельту Миссисипи, чтобы погрузиться в землю, где зародился блюз. В результате получился радостный микс простого блюза с глубоким свингом и изысканностью, которые может обеспечить только оркестр Каунта Баси. Как однажды сказал знаменитый Каунт Баси: «Наш блюз заставит вашу тоску исчезнуть». Альбом, спродюсированный Барнхартом совместно с лауреатом премии «Грэмми» Джоном Берком (Ray Charles Genius Love Company) и лауреатом премии «Грэмми» барабанщиком и продюсером Стивом Джорданом (The Rolling Stones), объединил Бадди Гая, Бобби Раша, Кеба Мо, Шемекию Коупленд, Роберта Крея, Чарли Масселуайта, Бетти ЛаВетт, Ледси, Джорджа Бенсона и других, чтобы возродить блюз и свинг в сет-листе, который зажигает и заряжает энергией, невиданной со времен выступлений Луи Джордана и Ти-Боуна Уокера на сценах 40-х и 50-х годов.

Отзывы о товаре Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857333110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie Swings The Blues
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Let's Have A Good Time, Boogie In The Dark, I'm A Woman, Down Home Blues, Stormy Monday, The Midnight Hour, Dirty Mississippi Blues, The Patton Basie Shuffle, Evil Gal Blues, Look What You've Done, Just For A Thrill, Rock Candy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Под руководством музыкального директора Скотти Барнхарта оркестр Каунта Баси поддерживает неповторимый стиль Баси, процветая по всему миру. В череде успешных альбомов Basie Swings выходит этот взрывной альбом, созданный в сотрудничестве с одними из величайших ныне живущих блюзовых и джазовых исполнителей, Basie Swings The Blues. В рамках подготовки к этим записям Барнхарт совершил паломничество в дельту Миссисипи, чтобы погрузиться в землю, где зародился блюз. В результате получился радостный микс простого блюза с глубоким свингом и изысканностью, которые может обеспечить только оркестр Каунта Баси. Как однажды сказал знаменитый Каунт Баси: «Наш блюз заставит вашу тоску исчезнуть». Альбом, спродюсированный Барнхартом совместно с лауреатом премии «Грэмми» Джоном Берком (Ray Charles Genius Love Company) и лауреатом премии «Грэмми» барабанщиком и продюсером Стивом Джорданом (The Rolling Stones), объединил Бадди Гая, Бобби Раша, Кеба Мо, Шемекию Коупленд, Роберта Крея, Чарли Масселуайта, Бетти ЛаВетт, Ледси, Джорджа Бенсона и других, чтобы возродить блюз и свинг в сет-листе, который зажигает и заряжает энергией, невиданной со времен выступлений Луи Джордана и Ти-Боуна Уокера на сценах 40-х и 50-х годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...