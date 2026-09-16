Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Count Basie - Basie Swings The Blues (Coloured) (0708857333110) виниловая пластинка
Под руководством музыкального директора Скотти Барнхарта оркестр Каунта Баси поддерживает неповторимый стиль Баси, процветая по всему миру. В череде успешных альбомов Basie Swings выходит этот взрывной альбом, созданный в сотрудничестве с одними из величайших ныне живущих блюзовых и джазовых исполнителей, Basie Swings The Blues. В рамках подготовки к этим записям Барнхарт совершил паломничество в дельту Миссисипи, чтобы погрузиться в землю, где зародился блюз. В результате получился радостный микс простого блюза с глубоким свингом и изысканностью, которые может обеспечить только оркестр Каунта Баси. Как однажды сказал знаменитый Каунт Баси: «Наш блюз заставит вашу тоску исчезнуть». Альбом, спродюсированный Барнхартом совместно с лауреатом премии «Грэмми» Джоном Берком (Ray Charles Genius Love Company) и лауреатом премии «Грэмми» барабанщиком и продюсером Стивом Джорданом (The Rolling Stones), объединил Бадди Гая, Бобби Раша, Кеба Мо, Шемекию Коупленд, Роберта Крея, Чарли Масселуайта, Бетти ЛаВетт, Ледси, Джорджа Бенсона и других, чтобы возродить блюз и свинг в сет-листе, который зажигает и заряжает энергией, невиданной со времен выступлений Луи Джордана и Ти-Боуна Уокера на сценах 40-х и 50-х годов.
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