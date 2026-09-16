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Curtis Mayfield - There'S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Curtis Mayfield - There'S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка

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Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 2
Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 3
Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 4
Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
There'S No Place Like America Today
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 2
  • Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 3
  • Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 4
  • Curtis Mayfield - There&#039;S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Curtis Mayfield - There'S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[0803415816613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
There'S No Place Like America Today
Жанр
Soul
Трек-лист
Billy Jack, When Seasons Change, So In Love, Jesus, Blue Monday People, Hard Times, Love To The People
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Mayfield - There'S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Billy Jack, When Seasons Change, So in Love, Jesus, Blue Monday People, Hard Times, Love to the People



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Curtis Mayfield - There'S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[0803415816613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
There'S No Place Like America Today
Жанр
Soul
Трек-лист
Billy Jack, When Seasons Change, So In Love, Jesus, Blue Monday People, Hard Times, Love To The People
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Billy Jack, When Seasons Change, So in Love, Jesus, Blue Monday People, Hard Times, Love to the People


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Curtis Mayfield - There'S No Place Like America Today (0803415816613) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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