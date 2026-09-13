Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка
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Описание товара Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка
Moanin’ in the Moonlight — первый альбом знаменитого американского блюзового певца Хаулина Вулфа. Увидел свет в 1959 году. Представлял собой собрание его синглов, ранее выходивших на лейбле Chess Records. В 2025 году Chess Records отмечает 75-летие. В честь этой исторической вехи, лейбл выпускает обширную юбилейную серию, состоящую из аудиофильских виниловых переизданий, которые были ремастированы с оригинальных аналоговых лент, отпечатаны на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакованы в высококачественный гейтфолд. Дебютный альбом Вулфа содержит все его ранние хиты ("How Many More Years", "Moanin' at Midnight", "Smokestack Lightning", "Forty Four", "Evil" и "I Asked for Water [She Gave Me Gasoline]") и является довольно сильным сборником сам по себе.
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