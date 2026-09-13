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Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка

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Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 1
Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 2
Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 3
Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 4
Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
Moanin' In The Moonlight
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 1
  • Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 2
  • Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 3
  • Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 4
  • Howlin Wolf - Moanin&#039; In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722097
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Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
Moanin' In The Moonlight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Moanin' At Midnight, How Many More Years, Smokestack Lightnin', Baby How Long, No Place To Go (You Gonna Wreck My Life), All Night Boogie (All Night Long), Evil (Is Going On), I'm Leavin You, Moanin' For My Baby, I Asked For Water, Forty Four, Somebody In My Home
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка

Moanin’ in the Moonlight — первый альбом знаменитого американского блюзового певца Хаулина Вулфа. Увидел свет в 1959 году. Представлял собой собрание его синглов, ранее выходивших на лейбле Chess Records. В 2025 году Chess Records отмечает 75-летие. В честь этой исторической вехи, лейбл выпускает обширную юбилейную серию, состоящую из аудиофильских виниловых переизданий, которые были ремастированы с оригинальных аналоговых лент, отпечатаны на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакованы в высококачественный гейтфолд. Дебютный альбом Вулфа содержит все его ранние хиты ("How Many More Years", "Moanin' at Midnight", "Smokestack Lightning", "Forty Four", "Evil" и "I Asked for Water [She Gave Me Gasoline]") и является довольно сильным сборником сам по себе.

Отзывы о товаре Howlin Wolf - Moanin' In The Moonlight (Analogue) (0602478549014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Howlin Wolf
Альбом (сингл)
Moanin' In The Moonlight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Moanin' At Midnight, How Many More Years, Smokestack Lightnin', Baby How Long, No Place To Go (You Gonna Wreck My Life), All Night Boogie (All Night Long), Evil (Is Going On), I'm Leavin You, Moanin' For My Baby, I Asked For Water, Forty Four, Somebody In My Home
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Описание
Moanin’ in the Moonlight — первый альбом знаменитого американского блюзового певца Хаулина Вулфа. Увидел свет в 1959 году. Представлял собой собрание его синглов, ранее выходивших на лейбле Chess Records. В 2025 году Chess Records отмечает 75-летие. В честь этой исторической вехи, лейбл выпускает обширную юбилейную серию, состоящую из аудиофильских виниловых переизданий, которые были ремастированы с оригинальных аналоговых лент, отпечатаны на 180-граммовом виниле на Quality Record Pressings (QRP) и упакованы в высококачественный гейтфолд. Дебютный альбом Вулфа содержит все его ранние хиты ("How Many More Years", "Moanin' at Midnight", "Smokestack Lightning", "Forty Four", "Evil" и "I Asked for Water [She Gave Me Gasoline]") и является довольно сильным сборником сам по себе.
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Отзывы


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