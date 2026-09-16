Wes Montgomery - Boss Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587571) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Boss Guitar
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
В наличии
Код товара: 722095
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072587571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Boss Guitar
Жанр
Jazz
Трек-лист
Besame Mucho (Take 3 / Remastered 2025), Dearly Beloved (Remastered 2025), Days Of Wine And Roses (Remastered 2025), The Trick Bag (Take 2 & 5 / Remastered 2025), Canadian Sunset (Remastered 2025), Fried Pies (Take 2 / Remastered 2025), The Breeze And I (Remastered 2025)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wes Montgomery - Boss Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587571) виниловая пластинка
«Boss Guitar», впервые выпущенный в 1963 году, — восьмой альбом влиятельного джазового гитариста Уэса Монтгомери. Выпущенный на легендарном лейбле Riverside, он включает в себя подборку стандартов, а также авторские композиции Монтгомери, записанные при участии Мелвина Райна (орган) и Джимми Кобба (ударные). Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072587571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Boss Guitar
Жанр
Jazz
Трек-лист
Besame Mucho (Take 3 / Remastered 2025), Dearly Beloved (Remastered 2025), Days Of Wine And Roses (Remastered 2025), The Trick Bag (Take 2 & 5 / Remastered 2025), Canadian Sunset (Remastered 2025), Fried Pies (Take 2 / Remastered 2025), The Breeze And I (Remastered 2025)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
«Boss Guitar», впервые выпущенный в 1963 году, — восьмой альбом влиятельного джазового гитариста Уэса Монтгомери. Выпущенный на легендарном лейбле Riverside, он включает в себя подборку стандартов, а также авторские композиции Монтгомери, записанные при участии Мелвина Райна (орган) и Джимми Кобба (ударные). Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Wes Montgomery - Boss Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072587571) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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