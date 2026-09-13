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Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка

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Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка - фото 1
Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка - фото 2
Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка - фото 3
Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Surf Ride
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722092
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Surf Ride
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Tickle Toe, Chili Pepper, Susie the Poodle, Brown Gold, Holiday Flight, Surf Ride, Straight Life, Cinnamon, Thyme Time, The Way You Look Tonight, Nutmeg, Art's Oregano
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка

Альбом «Surf Ride», включающий сессии, записанные Артом Пеппером для лейбла Savoy в 1952–1954 годах, был первоначально выпущен в 1956 году. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт от Stoughton. В альбоме, записанном тремя группами музыкантов, собрано двенадцать композиций, в основном сочиненных Пеппером, который находится в превосходной форме на протяжении всего альбома. Помимо Пеппера, в альбоме также приняли участие Джек Монтроуз (тенор-саксофон), Расс Фримен / Хэмптон Хоуз / Клод Уильямсон (фортепиано), Монти Бадвиг / Джо Мондрагон / Боб Уитлок (бас) и Ларри Банкер (ударные).

Отзывы о товаре Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Surf Ride
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Tickle Toe, Chili Pepper, Susie the Poodle, Brown Gold, Holiday Flight, Surf Ride, Straight Life, Cinnamon, Thyme Time, The Way You Look Tonight, Nutmeg, Art's Oregano
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Surf Ride», включающий сессии, записанные Артом Пеппером для лейбла Savoy в 1952–1954 годах, был первоначально выпущен в 1956 году. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт от Stoughton. В альбоме, записанном тремя группами музыкантов, собрано двенадцать композиций, в основном сочиненных Пеппером, который находится в превосходной форме на протяжении всего альбома. Помимо Пеппера, в альбоме также приняли участие Джек Монтроуз (тенор-саксофон), Расс Фримен / Хэмптон Хоуз / Клод Уильямсон (фортепиано), Монти Бадвиг / Джо Мондрагон / Боб Уитлок (бас) и Ларри Банкер (ударные).
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Отзывы


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