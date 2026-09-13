Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Art Pepper - Surf Ride (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685062) виниловая пластинка
Альбом «Surf Ride», включающий сессии, записанные Артом Пеппером для лейбла Savoy в 1952–1954 годах, был первоначально выпущен в 1956 году. Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт от Stoughton. В альбоме, записанном тремя группами музыкантов, собрано двенадцать композиций, в основном сочиненных Пеппером, который находится в превосходной форме на протяжении всего альбома. Помимо Пеппера, в альбоме также приняли участие Джек Монтроуз (тенор-саксофон), Расс Фримен / Хэмптон Хоуз / Клод Уильямсон (фортепиано), Монти Бадвиг / Джо Мондрагон / Боб Уитлок (бас) и Ларри Банкер (ударные).
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