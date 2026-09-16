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Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка

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Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 5
Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 6
Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Jazz Message 2
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 6
  • Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722091
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Jazz Message 2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Thad's Blues, Doug's Minor B'ok, B. For B. B., Blues Number Two, Space Flight"
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание альбома Хэнка Мобли «Jazz Message #2» 1957 года. 180-граммовый винил. Альбом джазового саксофониста Хэнка Мобли «Jazz Message #2» 1957 года был первоначально выпущен лейблом Savoy в том же году. В альбом вошли пять композиций, включая три композиции Мобли, и в нём участвовал ансамбль музыкантов, включая Ли Моргана (труба), Хэнка Джонса (фортепиано) и Дуга Уоткинса (бас). Новое издание альбома выпущено в рамках серии «Original Jazz Classics» на 180-граммовом виниле, отпечатанном на RTI, с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных плёнок, записанных на Cohearent Audio, и в футляре Stoughton Tip-On.

Отзывы о товаре Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Jazz Message 2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Thad's Blues, Doug's Minor B'ok, B. For B. B., Blues Number Two, Space Flight"
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание альбома Хэнка Мобли «Jazz Message #2» 1957 года. 180-граммовый винил. Альбом джазового саксофониста Хэнка Мобли «Jazz Message #2» 1957 года был первоначально выпущен лейблом Savoy в том же году. В альбом вошли пять композиций, включая три композиции Мобли, и в нём участвовал ансамбль музыкантов, включая Ли Моргана (труба), Хэнка Джонса (фортепиано) и Дуга Уоткинса (бас). Новое издание альбома выпущено в рамках серии «Original Jazz Classics» на 180-граммовом виниле, отпечатанном на RTI, с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных плёнок, записанных на Cohearent Audio, и в футляре Stoughton Tip-On.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - Jazz Message 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685284) виниловая пластинка - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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