Yusef Lateef - Jazz Mood (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685413) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Jazz Mood
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 722090
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Jazz Mood
Жанр
Jazz
Трек-лист
Metaphor, Yusef's Mood, The Beginning, Morning, Blues In Space"
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yusef Lateef - Jazz Mood (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685413) виниловая пластинка
Переиздание на виниле альбома Jazz Mood джазового мультиинструменталиста Юсефа Латифа. Дебютный альбом джазового мультиинструменталиста Юсефа Латифа «Jazz Mood» был первоначально выпущен в 1957 году на лейбле Savoy в Нью-Джерси. В записи альбома приняли участие пять авторов Латифа: Кёртис Фуллер (тромбон), Хью Лоусон (фортепиано), Эрни Фэрроу (бас-гитара) и Луис Хейз (ударные). Новое издание альбома выпущено в рамках серии «Original Jazz Classics» на 180-граммовом виниле, отпечатанном на RTI, с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент, записанных на Cohearent Audio, и в футляре Stoughton Tip-On.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Jazz Mood
Жанр
Jazz
Трек-лист
Metaphor, Yusef's Mood, The Beginning, Morning, Blues In Space"
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Переиздание на виниле альбома Jazz Mood джазового мультиинструменталиста Юсефа Латифа. Дебютный альбом джазового мультиинструменталиста Юсефа Латифа «Jazz Mood» был первоначально выпущен в 1957 году на лейбле Savoy в Нью-Джерси. В записи альбома приняли участие пять авторов Латифа: Кёртис Фуллер (тромбон), Хью Лоусон (фортепиано), Эрни Фэрроу (бас-гитара) и Луис Хейз (ударные). Новое издание альбома выпущено в рамках серии «Original Jazz Classics» на 180-граммовом виниле, отпечатанном на RTI, с полностью аналоговым мастерингом с оригинальных лент, записанных на Cohearent Audio, и в футляре Stoughton Tip-On.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Yusef Lateef - Jazz Mood (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685413) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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