The Orb - Abolition Of The Royal Familia (Guillotine Mixes) (Coloured) (0711297528435) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Abolition Of The Royal Familia
Жанр
House
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 722084
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297528435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Abolition Of The Royal Familia
Жанр
House
Трек-лист
Daze (David Harrow Remix) (BLM Remix23), Queen Of Hearts (Moody Boyz Remix) (Duck Or Drown), Ital Orb (Gaudi Remix ) (Iron Chair), Narcotics (David Harrow Remix 2) (Head Crusher), Slave Til U Die (Andy Falconer Remix) (Water Boarding), Hawk Kings (Lost Stoned Pandas Remix) (Pear Of Anguish), Honey Moonies (Paul Metamono Remix) (Burnt At The Stake), Weekend (Dom Beken & Kris Needs Remix) (The Judas Triangle), Pervitin (Violeta Vicci Remix) (The Saw Torture), AAA (Violeta Vicci Remix) (Hung, Drawn
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Orb - Abolition Of The Royal Familia (Guillotine Mixes) (Coloured) (0711297528435) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Abolition Of The Royal Familia (Guillotine Mixes) группы The Orb. Это ограниченное цветное издание в формате 2LP, выпущенное в Европе, Великобритании и США в 2021 году лейблом Cooking Vinyl. Альбом охватывает жанры электронной музыки, Ambient, House и Dub
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297528435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Orb
Альбом (сингл)
Abolition Of The Royal Familia
Жанр
House
Трек-лист
Daze (David Harrow Remix) (BLM Remix23), Queen Of Hearts (Moody Boyz Remix) (Duck Or Drown), Ital Orb (Gaudi Remix ) (Iron Chair), Narcotics (David Harrow Remix 2) (Head Crusher), Slave Til U Die (Andy Falconer Remix) (Water Boarding), Hawk Kings (Lost Stoned Pandas Remix) (Pear Of Anguish), Honey Moonies (Paul Metamono Remix) (Burnt At The Stake), Weekend (Dom Beken & Kris Needs Remix) (The Judas Triangle), Pervitin (Violeta Vicci Remix) (The Saw Torture), AAA (Violeta Vicci Remix) (Hung, Drawn
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Abolition Of The Royal Familia (Guillotine Mixes) группы The Orb. Это ограниченное цветное издание в формате 2LP, выпущенное в Европе, Великобритании и США в 2021 году лейблом Cooking Vinyl. Альбом охватывает жанры электронной музыки, Ambient, House и Dub
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Orb - Abolition Of The Royal Familia (Guillotine Mixes) (Coloured) (0711297528435) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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