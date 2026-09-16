Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Leron Carson
Альбом (сингл)
Red Lightbulb Theory '87-'88
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 722080
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6 510 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Leron Carson
Альбом (сингл)
Red Lightbulb Theory '87-'88
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Mechanism, Dedicated, The Unknown, C China II, D Red Lightbulb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка
«Red Lightbulb Theory '87-'88» — альбом исполнителя Leron Carson в жанрах электронной музыки, техно и глубокого хауса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4601620109249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Leron Carson
Альбом (сингл)
Red Lightbulb Theory '87-'88
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Mechanism, Dedicated, The Unknown, C China II, D Red Lightbulb
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
«Red Lightbulb Theory '87-'88» — альбом исполнителя Leron Carson в жанрах электронной музыки, техно и глубокого хауса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Leron Carson - Red Lightbulb Theory '87-'88 (4601620109249) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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