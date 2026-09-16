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Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка

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Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка - фото 1
Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка - фото 2
Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
All Day I Steal This Album
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка - фото 2
  • Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722077
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804184366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
All Day I Steal This Album
Жанр
House
Трек-лист
Entirety, Fainted, Forestry, Eternity, Riffed, Sendoff, Tertiary, Differ, Defiant, Toffy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка

Долгожданный альбом Рико Пуэстеля 2021 года наконец-то вышел. Включает в себя части 1 и 2 ключевого трека альбома ADISTA…

Отзывы о товаре Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804184366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
All Day I Steal This Album
Жанр
House
Трек-лист
Entirety, Fainted, Forestry, Eternity, Riffed, Sendoff, Tertiary, Differ, Defiant, Toffy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Долгожданный альбом Рико Пуэстеля 2021 года наконец-то вышел. Включает в себя части 1 и 2 ключевого трека альбома ADISTA…
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Puestel - All Day I Steal This Album (4251804184366) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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