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Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка

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Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Steve Hiett
Альбом (сингл)
Down On The Road By The Beach
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648413356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Steve Hiett
Альбом (сингл)
Down On The Road By The Beach
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Beach - Welcome To Your Beach, Never Find A Girl (To Love Me Like You Do), The Pool, Roll Over, Beethoven - Out Of The Beach, In The Shade, Looking Across The Street, Long Distance Look, Hot Afternoon, Crying In The Sun, The Next Time, Walks Away, Sleep Walk, Standing There, The Pool (Demo), Baby Baby
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка

Стив Хайетт наиболее известный в мире моды как английский фотограф и графический дизайнер, создает завораживающие аудиопортреты, в которых его извилистая гитара звучит на фоне бескрайней синевы. Записи проходили в Париже, Токио и Нью-Йорке, и береговой линии нигде не было видно. Сейчас этот альбом широко известен как «диск, который можно взять с собой на необитаемый остров», но о его загадочном происхождении известно очень мало. Будучи преданным поклонником новаторских гармоний Брайана Уилсона, Хайетт снимал The Beach Boys для Rolling Stone, а также The Doors, Майлза Дэвиса и Джими Хендрикса (в одном из своих последних выступлений на фестивале Isle Of Wight в 1970 году), параллельно утверждаясь в качестве фэшн-фотографа. Переехав в Париж в 1972 году, он начал сотрудничество с Vogue Paris и Marie Claire, которое продлилось 20 лет, и публиковал свои фирменные теплые, насыщенные и яркие снимки. В 1982 году представители токийской галереи Watari посетили его, чтобы предложить персональную выставку. Спросив, может ли он вставить 7-дюймовую пластинку с оригинальной музыкой в ??конец каталога выставки, Хайетт записал « Blue Beach - Welcome To Your Beach » на парижской радиостанции, сыграв на всех инструментах сам, а также еще две композиции в Нью-Йорке с Йоко Оно The Doobie Brothers и приглашенным музыкантом Steely Dan Эллиоттом Рэндаллом. После отправки заявки телефон начал разрываться от звонков с просьбами прилететь в Токио. Предполагая, что эти междугородние звонки касаются проверки корректуры книги, только по прибытии он обнаружил, что CBS / Sony организовали выпуск целого альбома. Хайетт поспешно схватил немного наличных, купил гитару и удалился в свой гостиничный номер, чтобы начать писать. На следующий день, войдя в студию, он был еще больше удивлен, увидев в зале ожидания группу сессионных музыкантов, известных как Moonriders — одну из самых известных японских рок-групп 1980-х годов. Испугавшись их неразборчивых нот, Хайетт предложил Рэндаллу присоединиться к ним, и, поскольку деньги для крупных лейблов в то время не были проблемой, его помощник сел на ближайший самолет из Нью-Йорка, чтобы завершить работу над альбомом. Почти эмбиентные аранжировки, балансирующие между The Durutti Column, Стивом Кроппером и Ашрой, « Down On The Road By The Beach » также венчает Хайетта как мастера реконтекстуализации с его блюзовыми видениями « Roll Over Beethoven» « Sleep Walk » Санто и Джонни и соул-хита Эдди Флойда 1967 года « Never Found A Girl ». Это окончательное переиздание, созданное в сотрудничестве с Be With Efficient Space и самим художником, восстановлено с оригинальных мастер-копий и включает в себя яркие репродукции каталога выставки « Down On The Road By The Beach », предназначенного для сопровождения оригинального релиза, а также подробные комментарии, написанные Майки IQ Джонсом, еще одним поклонником творчества Стива Хайетта.

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251648413356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Steve Hiett
Альбом (сингл)
Down On The Road By The Beach
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Beach - Welcome To Your Beach, Never Find A Girl (To Love Me Like You Do), The Pool, Roll Over, Beethoven - Out Of The Beach, In The Shade, Looking Across The Street, Long Distance Look, Hot Afternoon, Crying In The Sun, The Next Time, Walks Away, Sleep Walk, Standing There, The Pool (Demo), Baby Baby
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Стив Хайетт наиболее известный в мире моды как английский фотограф и графический дизайнер, создает завораживающие аудиопортреты, в которых его извилистая гитара звучит на фоне бескрайней синевы. Записи проходили в Париже, Токио и Нью-Йорке, и береговой линии нигде не было видно. Сейчас этот альбом широко известен как «диск, который можно взять с собой на необитаемый остров», но о его загадочном происхождении известно очень мало. Будучи преданным поклонником новаторских гармоний Брайана Уилсона, Хайетт снимал The Beach Boys для Rolling Stone, а также The Doors, Майлза Дэвиса и Джими Хендрикса (в одном из своих последних выступлений на фестивале Isle Of Wight в 1970 году), параллельно утверждаясь в качестве фэшн-фотографа. Переехав в Париж в 1972 году, он начал сотрудничество с Vogue Paris и Marie Claire, которое продлилось 20 лет, и публиковал свои фирменные теплые, насыщенные и яркие снимки. В 1982 году представители токийской галереи Watari посетили его, чтобы предложить персональную выставку. Спросив, может ли он вставить 7-дюймовую пластинку с оригинальной музыкой в ??конец каталога выставки, Хайетт записал « Blue Beach - Welcome To Your Beach » на парижской радиостанции, сыграв на всех инструментах сам, а также еще две композиции в Нью-Йорке с Йоко Оно The Doobie Brothers и приглашенным музыкантом Steely Dan Эллиоттом Рэндаллом. После отправки заявки телефон начал разрываться от звонков с просьбами прилететь в Токио. Предполагая, что эти междугородние звонки касаются проверки корректуры книги, только по прибытии он обнаружил, что CBS / Sony организовали выпуск целого альбома. Хайетт поспешно схватил немного наличных, купил гитару и удалился в свой гостиничный номер, чтобы начать писать. На следующий день, войдя в студию, он был еще больше удивлен, увидев в зале ожидания группу сессионных музыкантов, известных как Moonriders — одну из самых известных японских рок-групп 1980-х годов. Испугавшись их неразборчивых нот, Хайетт предложил Рэндаллу присоединиться к ним, и, поскольку деньги для крупных лейблов в то время не были проблемой, его помощник сел на ближайший самолет из Нью-Йорка, чтобы завершить работу над альбомом. Почти эмбиентные аранжировки, балансирующие между The Durutti Column, Стивом Кроппером и Ашрой, « Down On The Road By The Beach » также венчает Хайетта как мастера реконтекстуализации с его блюзовыми видениями « Roll Over Beethoven» « Sleep Walk » Санто и Джонни и соул-хита Эдди Флойда 1967 года « Never Found A Girl ». Это окончательное переиздание, созданное в сотрудничестве с Be With Efficient Space и самим художником, восстановлено с оригинальных мастер-копий и включает в себя яркие репродукции каталога выставки « Down On The Road By The Beach », предназначенного для сопровождения оригинального релиза, а также подробные комментарии, написанные Майки IQ Джонсом, еще одним поклонником творчества Стива Хайетта.
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Steve Hiett - Down On The Road By The Beach (4251648413356) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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