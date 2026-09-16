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Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка

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Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка - фото 1
Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка - фото 2
Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Martin Brugger
Альбом (сингл)
Music For Video Stores
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка - фото 1
  • Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка - фото 2
  • Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Martin Brugger
Альбом (сингл)
Music For Video Stores
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Flat On The Water's Surface E 79th Reykjavik Syndrome Suburban Home From A Hill A Presence Of Light Good Intentions Back Around 5 PM Scanner From Where Our Signals Return
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка

На своем дебютном альбоме продюсер и сооснователь Squama Мартин Бруггер балансирует между эмбиентом, (бодрым) даунбитом и незавершенными нарастаниями. Задуманная как пустой саундтрек, музыка была отправлена ??другим артистам, которые поделились своими визуальными и вербальными ассоциациями, ставшими источником для оформления и названий треков, фактически превратив альбом в коллективную работу. Во всех его последних проектах отчетливо видна страсть Бруггера к работе и процветанию в строго установленных рамках. Единственными источниками звука в процессе создания альбома были его проигрыватель и синтезатор Dave Smith Prophet 08. В отличие от большинства сэмплированной музыки, Бруггер берет более эфемерные моменты записанной музыки и использует инструменты изменения высоты тона как увеличительное стекло, чтобы глубже погрузиться в звук и раскрыть слои, которые обычно остаются неслышимыми.

Отзывы о товаре Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Martin Brugger
Альбом (сингл)
Music For Video Stores
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Flat On The Water's Surface E 79th Reykjavik Syndrome Suburban Home From A Hill A Presence Of Light Good Intentions Back Around 5 PM Scanner From Where Our Signals Return
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
На своем дебютном альбоме продюсер и сооснователь Squama Мартин Бруггер балансирует между эмбиентом, (бодрым) даунбитом и незавершенными нарастаниями. Задуманная как пустой саундтрек, музыка была отправлена ??другим артистам, которые поделились своими визуальными и вербальными ассоциациями, ставшими источником для оформления и названий треков, фактически превратив альбом в коллективную работу. Во всех его последних проектах отчетливо видна страсть Бруггера к работе и процветанию в строго установленных рамках. Единственными источниками звука в процессе создания альбома были его проигрыватель и синтезатор Dave Smith Prophet 08. В отличие от большинства сэмплированной музыки, Бруггер берет более эфемерные моменты записанной музыки и использует инструменты изменения высоты тона как увеличительное стекло, чтобы глубже погрузиться в звук и раскрыть слои, которые обычно остаются неслышимыми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Martin Brugger - Music For Video Stores (4251804138833) виниловая пластинка – стоимость товара 3090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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