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Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка

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Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка - фото 1
Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
People In White Cars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804183482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
People In White Cars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
People In White Cars, Empty Pools, Ice Bear, Drinks Ain't Free, Slowly Turning Backwards, Meeting The Idiots, Man Hands, NYE Horror, The Book A Forest Died For, How Long Has It Been?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка

Дорогие любители музыки, этот альбом отражает самую истинную и чистую сущность меня самого в настоящем моменте, в конце тридцатых. Меня совершенно не волнует старение, но меня волнуют эти десять песен. Они делают меня счастливым, грустным, осознанным, заставляют смеяться, плакать и чувствовать себя уверенно — надеюсь, они вызовут у вас те же чувства или хотя бы какие-то. Для меня они разрушают нарастающую холодность в этом мире. Этот мощный, цельный музыкальный шедевр посвящен «людям в белых машинах» — странная метафора. Узнайте обо всем этом на этом альбоме



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804183482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rico Friebe
Альбом (сингл)
People In White Cars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
People In White Cars, Empty Pools, Ice Bear, Drinks Ain't Free, Slowly Turning Backwards, Meeting The Idiots, Man Hands, NYE Horror, The Book A Forest Died For, How Long Has It Been?
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Дорогие любители музыки, этот альбом отражает самую истинную и чистую сущность меня самого в настоящем моменте, в конце тридцатых. Меня совершенно не волнует старение, но меня волнуют эти десять песен. Они делают меня счастливым, грустным, осознанным, заставляют смеяться, плакать и чувствовать себя уверенно — надеюсь, они вызовут у вас те же чувства или хотя бы какие-то. Для меня они разрушают нарастающую холодность в этом мире. Этот мощный, цельный музыкальный шедевр посвящен «людям в белых машинах» — странная метафора. Узнайте обо всем этом на этом альбоме


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rico Friebe - People In White Cars (Coloured) (4251804183482) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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