Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rico Friebe - Anthems For A Lost Generation (4251804144216) виниловая пластинка
Третий альбом Рико Фрибе — это очищение, крик, целая вселенная, надежда и послание одновременно — гимны для потерянного поколения!. После предыдущих проникновенных альбомов WORD VALUE и FACES MEET, основанных на личных трагедиях и сопутствующих трудностях, Рико Фрибе хочет рассказать что-то целому поколению и представляет десять ярких и самобытных первоклассных композиций, которые находят современное и футуристическое звучание в различных стилях поп-музыки, а его мягкий и эмоциональный голос звучит над всем этим. Изначально альбом ANTHEMS FOR A LOST GENERATION планировался как акустический двойной альбом, но Рико Фрибе отказался от первоначального замысла, написал новые песни и нашел по-настоящему подходящее звучание, осознав, что существует только один музыкальный способ рассказать эти истории: такие песни, как BAD SEED, I LIKE MEMES, REDO, GAMES или LAZY, BORED AND SAD, являются знаковыми произведениями, отражающими дух времени и даже превосходящими его. Каждая строчка в текстах песен основана на личном опыте и взаимодействиях, которые заставили его пережить целый спектр эмоций, вызвав глубокое беспокойство и печаль, но также и надежду.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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