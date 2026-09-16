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Paul Brandle - Paul, Rick & River (4251804142632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Brandle - Paul, Rick & River (4251804142632) виниловая пластинка

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Paul Brandle - Paul, Rick &amp; River (4251804142632) виниловая пластинка - фото 1
Paul Brandle - Paul, Rick &amp; River (4251804142632) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Brandle
Альбом (сингл)
Paul, Rick & River
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Brandle - Paul, Rick &amp; River (4251804142632) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Brandle - Paul, Rick &amp; River (4251804142632) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722055
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul Brandle - Paul, Rick & River (4251804142632) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804142632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Brandle
Альбом (сингл)
Paul, Rick & River
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Homecoming, Moonlight in Vermont, A Flower is a Lovesome Thing, Fab, Awake, If There Were Simple Times, Round Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Brandle - Paul, Rick & River (4251804142632) виниловая пластинка

«Пол, Рик и Ривер» — так называется новый альбом мюнхенского трио Paul Br?ndle Trio, исполняющего современный джаз и возглавляемого 31-летним гитаристом и руководителем группы. Играя вместе много лет и на разных континентах, трио в этой записи демонстрирует свой нынешний стиль, основанный на отсутствии излишних ухищрений и классическом, мелодичном подходе к созданию музыкальных миров.

Отзывы о товаре Paul Brandle - Paul, Rick & River (4251804142632) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804142632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Brandle
Альбом (сингл)
Paul, Rick & River
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Homecoming, Moonlight in Vermont, A Flower is a Lovesome Thing, Fab, Awake, If There Were Simple Times, Round Midnight
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
«Пол, Рик и Ривер» — так называется новый альбом мюнхенского трио Paul Br?ndle Trio, исполняющего современный джаз и возглавляемого 31-летним гитаристом и руководителем группы. Играя вместе много лет и на разных континентах, трио в этой записи демонстрирует свой нынешний стиль, основанный на отсутствии излишних ухищрений и классическом, мелодичном подходе к созданию музыкальных миров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Brandle - Paul, Rick & River (4251804142632) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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