Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marco Shuttle - Sonidos Y Modulaciones De La Selva (4601620109355) виниловая пластинка
Итальянский саунд-художник Марко Шаттл дебютирует на лейбле Astral Industries с альбомом AI-39. Завораживающий и выразительный «Sonidos y Modulaciones de la Selva» — это путешествие вглубь амазонских тропических лесов, попытка запечатлеть их мощь и необъятность, а также размышление о проблеме их надвигающегося уничтожения. В этом альбоме Шаттл видит продолжение и дальнейшее развитие своего творческого процесса, используя в качестве исходного материала как аудио-, так и видеодокументацию. В этот раз большая часть полевых записей была сделана в природном заповеднике Тупана Ару У в регионе Амазонас в Колумбии, между Летисией и Пуэрто-Нариньо. В композиционном процессе Шаттл использует отчетливо минималистский подход, достигая богатых и выразительных звуковых ландшафтов с помощью относительно небольшого количества средств. Рисуя почти импрессионистскими мазками, глубина образов подкрепляется сильным экспериментальным уклоном и сложным музыкальным языком. В своей дикой, свободной форме, органичное взаимодействие природы и машин приводит к их слиянию в таинственный танец — текучную последовательность сцен, мерцающих флорой, фауной и безошибочно узнаваемой живостью джунглей. Шествие пульсирующих и гулких звуков, разрастающаяся биология и скрытые тайны — джунгли как сущность, как дух, начинают проявляться. Со всеми своими особенностями и странностями, они открывают мир кажущегося хаоса, но под всем этим скрывается нить чего-то изначально сознательного. Хотя это можно считать своего рода звуковым дневником, его масштаб выходит далеко за рамки самостоятельного творческого произведения. В своем опьяняющем монтаже меняющихся форм «Sonidos y Modulaciones de la Selva» представляет собой звуковую этнографию и размышление о времени, пространстве и наших развивающихся отношениях с природой. Продолжающиеся масштабные лесозаготовительные работы, сельскохозяйственные проекты и инфраструктурные проекты приводят к значительной вырубке лесов в Амазонии и продолжают угрожать биоразнообразию, глобальной окружающей среде и средствам к существованию коренных общин. Часть средств от этого релиза будет пожертвована организации Amazon Watch (amazonwatch.org), некоммерческой организации, которая работает над защитой тропических лесов и продвижением прав коренных народов в бассейне Амазонки. «Особая благодарность Марко Крузу из Amazon Jungle Trips, а также Аберлардо и Мануэлю (который также является рассказчиком истории в конце второй части), гидам из числа коренных народов, которые провели меня вглубь леса и позволили мне ощутить его невероятную красоту. Этот альбом посвящен Колумбии и всем замечательным людям, которых я встретил в этой чудесной стране», — Марко Шаттл.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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