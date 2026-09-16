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Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка

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Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jean-Benoit) Darkel (Dunckel
Альбом (сингл)
The Man Of Sorrow
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0635292135767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jean-Benoit) Darkel (Dunckel
Альбом (сингл)
The Man Of Sorrow
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Man Of Sorrow, True Lover, One Million Of Years, Satanama
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка

«The Man of Sorrow — EP» — альбом французского музыканта Darkel (Жан-Бенуа Дункеля), одного из участников группы Air. Выпущен 23 марта 2015 года.

Отзывы о товаре Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0635292135767]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jean-Benoit) Darkel (Dunckel
Альбом (сингл)
The Man Of Sorrow
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Man Of Sorrow, True Lover, One Million Of Years, Satanama
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
«The Man of Sorrow — EP» — альбом французского музыканта Darkel (Жан-Бенуа Дункеля), одного из участников группы Air. Выпущен 23 марта 2015 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Benoit) Darkel (Dunckel - The Man Of Sorrow (Ep) (0635292135767) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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