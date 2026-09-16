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Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка

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Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 1
Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 2
Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 3
Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 4
Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 5
Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satsuki Shibano
Альбом (сингл)
Wave Notation 3: Erik Satie 1984
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 1
  • Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 2
  • Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 3
  • Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 4
  • Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 5
  • Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804141567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satsuki Shibano
Альбом (сингл)
Wave Notation 3: Erik Satie 1984
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Generator, Mirrored, Walking on Your Name, Heart Full of Tenderness, Territory Day, No Drones in the Afterlife, Under Utopia, Colour Room, Right Here It's Only Love, Sharing the Fire, Everything We Need in the World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Wave Notation – 3
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Generator, Mirrored, Walking on Your Name, Heart Full of Tenderness, Territory Day, No Drones in the Afterlife, Under Utopia, Colour Room, Right Here It's Only Love, Sharing the Fire, Everything We Need in the World



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804141567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satsuki Shibano
Альбом (сингл)
Wave Notation 3: Erik Satie 1984
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Generator, Mirrored, Walking on Your Name, Heart Full of Tenderness, Territory Day, No Drones in the Afterlife, Under Utopia, Colour Room, Right Here It's Only Love, Sharing the Fire, Everything We Need in the World
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Wave Notation – 3
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Generator, Mirrored, Walking on Your Name, Heart Full of Tenderness, Territory Day, No Drones in the Afterlife, Under Utopia, Colour Room, Right Here It's Only Love, Sharing the Fire, Everything We Need in the World


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Satsuki Shibano - Wave Notation 3: Erik Satie 1984 (4251804141567) виниловая пластинка - купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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