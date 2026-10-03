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Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка

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Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 1
Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 2
Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 3
Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 4
Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 5
Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Midori Takada
Альбом (сингл)
Through The Looking Glass
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 1
  • Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 2
  • Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 3
  • Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 4
  • Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 5
  • Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[7640153367198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Midori Takada
Альбом (сингл)
Through The Looking Glass
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Mr. Henri Rousseau's Dream, Crossing, Trompe-l’?il, Catastrophe ?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Henri Rousseau's Dream, Crossing, Trompe-l’?il, Catastrophe ?

Отзывы о товаре Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[7640153367198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Midori Takada
Альбом (сингл)
Through The Looking Glass
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Mr. Henri Rousseau's Dream, Crossing, Trompe-l’?il, Catastrophe ?
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mr. Henri Rousseau's Dream, Crossing, Trompe-l’?il, Catastrophe ?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Midori Takada - Through The Looking Glass (7640153367198) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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