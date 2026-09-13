Frank Zappa - One Size Fits All (Coloured) (0602475865988) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
One Size Fits All
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722024
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602475865988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
One Size Fits All
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Inca Roads, Can't Afford No Shoes, Sofa No. 1, Po-Jama People, Florentine Pogen, Evelyn, A Modified Dog, San Ber'dino, Andy, Sofa No. 2, Inca Roads, Can't Afford No Shoes, Sofa No. 1, Bitch, Bitch, Bitch, Po-Jama People, Evelyn, A Modified Dog, Something/Anything, Sofa No. 2
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Zappa - One Size Fits All (Coloured) (0602475865988) виниловая пластинка
One Size Fits All — четырнадцатый альбом группы Mothers of Invention и двадцатый альбом Фрэнка Заппы выпущенный первоначально в июне 1975 года. Расширенное переиздание на двойном блестящем черном виниле к 50-летию альбома. Юбилейное издание на двух виниловых пластинках включает в себя совершенно новую аналоговую версию альбома, бонусный LP с лучшими треками из бокс-сета Фрэнка Заппы и буклет, посвящённый 50-летию. В буклете представлены недавно опубликованные фотографии Сэма Эмерсона, а также эксклюзивные аннотации Рут Андервуд, Дэвида Фрике и Джо Трэверса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитIndochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитManic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитWhitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитMetronomy - Greatest Hits (coloured) (5056556146056) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитVan Halen - 5150 (coloured) (0081227806064) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитOliver Nelson - Blues & The Abstract Truth (0602435669144) вини...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитBen Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитThe Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитElton John - The Big Picture (0602557383201) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитLenny Kravitz - Mama Said (0602567581918) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитThe Rolling Stones - Voodoo Lounge (Half Speed) (0602508773341) ...
Бренд
ZAPPA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zappa
Barcode
[0602475865988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
One Size Fits All
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Inca Roads, Can't Afford No Shoes, Sofa No. 1, Po-Jama People, Florentine Pogen, Evelyn, A Modified Dog, San Ber'dino, Andy, Sofa No. 2, Inca Roads, Can't Afford No Shoes, Sofa No. 1, Bitch, Bitch, Bitch, Po-Jama People, Evelyn, A Modified Dog, Something/Anything, Sofa No. 2
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
One Size Fits All — четырнадцатый альбом группы Mothers of Invention и двадцатый альбом Фрэнка Заппы выпущенный первоначально в июне 1975 года. Расширенное переиздание на двойном блестящем черном виниле к 50-летию альбома. Юбилейное издание на двух виниловых пластинках включает в себя совершенно новую аналоговую версию альбома, бонусный LP с лучшими треками из бокс-сета Фрэнка Заппы и буклет, посвящённый 50-летию. В буклете представлены недавно опубликованные фотографии Сэма Эмерсона, а также эксклюзивные аннотации Рут Андервуд, Дэвида Фрике и Джо Трэверса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Frank Zappa - One Size Fits All (Coloured) (0602475865988) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Frank Zappa - One Size Fits All (Coloured) (0602475865988) виниловая пластинка