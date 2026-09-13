Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Scott Hamilton - Live At De Tor (Coloured) (8719262042452) виниловая пластинка
На протяжении последних 50 лет тенор-саксофонист Скотт Гамильтон был одним из самых стабильных джазовых исполнителей, всегда исполняя вдумчивые и зажигательные соло, демонстрируя при этом тёплый тембр. Его концертная запись 2004 года представила первоклассный квартет в джаз-клубе De Tor в Энсхеде, Нидерланды. В сопровождении пианиста Рейна де Граафа басиста Мариуса Беетса и барабанщика Эрика Инеке Скотт Гамильтон исполнил шесть джазовых композиций из этого альбома, включая « Rhythm Riff », соло из 12 припевов, которое постепенно набирает обороты. Альбом Live at De Tor выпущен ограниченным тиражом на виниле серебристого цвета и содержит аннотации джазового журналиста и автора Скотта Янова на обороте.
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