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The Staple Singers - Let'S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Staple Singers - Let'S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка

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The Staple Singers - Let&#039;S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка - фото 1
The Staple Singers - Let&#039;S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Staple Singers
Альбом (сингл)
Let'S Do It Again
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Staple Singers - Let&#039;S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка - фото 1
  • The Staple Singers - Let&#039;S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Staple Singers - Let'S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Staple Singers
Альбом (сингл)
Let'S Do It Again
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Let’s Do It Again, Funky Love, A Whole Lot Of Love, New Orleans, I Want To Thank You, Big Mac, After Sex, Chase
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Staple Singers - Let'S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let’s Do It Again, Funky Love, A Whole Lot Of Love, New Orleans, I Want To Thank You, Big Mac, After Sex, Chase



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре The Staple Singers - Let'S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Staple Singers
Альбом (сингл)
Let'S Do It Again
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Let’s Do It Again, Funky Love, A Whole Lot Of Love, New Orleans, I Want To Thank You, Big Mac, After Sex, Chase
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let’s Do It Again, Funky Love, A Whole Lot Of Love, New Orleans, I Want To Thank You, Big Mac, After Sex, Chase


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Staple Singers - Let'S Do It Again (Ost) (Coloured) (8719262040601) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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