Top.Mail.Ru
The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 1
The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 2
The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 3
The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 4
The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 5
The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 3
  • The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 4
  • The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 5
  • The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602448865229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
New Song, Had Enough, 905, Sister Disco, Music Must Change, Trick Of the Light, Guitar And Pen, Love Is Coming Down, Who Are You
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом от группы The Who вышел в 1978 году и получил название Who Are You. А еще он получил золотой статус в Британии и дважды платиновый — в США и Канаде. Что же касается позиций в чарте, то на родине альбом занял 6 строку, а в Америке — 2. Кстати, это последняя работа с ударником Keith Moon, который скончался через 20 дней после релиза. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла «I Can't Explain» и дебютного альбома «My Generation» того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.

Отзывы о товаре The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602448865229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
New Song, Had Enough, 905, Sister Disco, Music Must Change, Trick Of the Light, Guitar And Pen, Love Is Coming Down, Who Are You
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
Германия
Описание
Восьмой студийный альбом от группы The Who вышел в 1978 году и получил название Who Are You. А еще он получил золотой статус в Британии и дважды платиновый — в США и Канаде. Что же касается позиций в чарте, то на родине альбом занял 6 строку, а в Америке — 2. Кстати, это последняя работа с ударником Keith Moon, который скончался через 20 дней после релиза. Британская рок-группа The Who была сформирована в 1964 году. Получила популярность за счет концертных выступлений, на которых разбивала музыкальные инструменты. Коллектив считается одним из самых влиятельных в 60-70-х годах, первый успех пришел в 1965 с выпуском сингла «I Can't Explain» и дебютного альбома «My Generation» того же года. В Британии было выпущено 11 студийных альбомов, некоторые из них получили серебряный, золотой и платиновый статусы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - Who Are You (Half Speed) (0602448865229) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...