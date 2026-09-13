The Rolling Stones - Black And Blue (Box) (0602475070498) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722001
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475070498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Steven Wilson Mix 2025 Hot Stuff, Hand Of Fate, Cherry Oh Baby, Memory Motel, Hey Negrita, Melody, Fool To Cry, Crazy Mama, Outtakes and Jams I Love A Lady, Shame Shame Shame, Rotterdam Jam (with Jeff Beck & Robert A. Johnson), Freeway Jam (with Jeff Beck), Blues Jam (with Jeff Beck), Chuck Berry Style Jam (with Harvey Mandel), Earls Court Live 1976 Honky Tonk Women, If You Can’t Rock Me/Get Off My Cloud, Hand Of Fate, Hey Negrita, Ain’t Too Proud To Beg, Fool To Cry, Hot Stuff, Star Star (Starf
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Black And Blue (Box) (0602475070498) виниловая пластинка
Лимитированное Super Deluxe издание 5 LP и Blu-ray «Black And Blue» группы Rolling Stones. Помимо нового микса Стивена Уилсона, в комплект входят неизданные ауттейки и записи концерта 1976 года в Эрлс-Корт. Blu-ray также включает ранее не издававшуюся запись прямого эфира из Парижа и миксы Dolby Atmos. В комплект также входят постер и 100-страничный буклет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602475070498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Black And Blue
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Steven Wilson Mix 2025 Hot Stuff, Hand Of Fate, Cherry Oh Baby, Memory Motel, Hey Negrita, Melody, Fool To Cry, Crazy Mama, Outtakes and Jams I Love A Lady, Shame Shame Shame, Rotterdam Jam (with Jeff Beck & Robert A. Johnson), Freeway Jam (with Jeff Beck), Blues Jam (with Jeff Beck), Chuck Berry Style Jam (with Harvey Mandel), Earls Court Live 1976 Honky Tonk Women, If You Can’t Rock Me/Get Off My Cloud, Hand Of Fate, Hey Negrita, Ain’t Too Proud To Beg, Fool To Cry, Hot Stuff, Star Star (Starf
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
Франция
Лимитированное Super Deluxe издание 5 LP и Blu-ray «Black And Blue» группы Rolling Stones. Помимо нового микса Стивена Уилсона, в комплект входят неизданные ауттейки и записи концерта 1976 года в Эрлс-Корт. Blu-ray также включает ранее не издававшуюся запись прямого эфира из Парижа и миксы Dolby Atmos. В комплект также входят постер и 100-страничный буклет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones - Black And Blue (Box) (0602475070498) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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