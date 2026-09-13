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Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721991
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029608212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Exp, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold as Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Exp, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold as Love



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Axis: Bold As Love (Coloured) (0198029608212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029608212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
AXIS: BOLD AS LOVE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Exp, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold as Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Exp, Up From The Skies, Spanish Castle Magic, Wait Until Tomorrow, Ain't No Telling, Little Wing, If 6 Was 9, You Got Me Floatin', Castles Made of Sand, She's So Fine, One Rainy Wish, Little Miss Lover, Bold as Love


Теги товара: Fusion
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