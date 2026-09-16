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Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка

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Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка - фото 1
Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка - фото 2
Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Out Of This World
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка - фото 1
  • Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка - фото 2
  • Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Out Of This World
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sometimes I'm Happy, I Cried For You, Out Of This World, You're Blas?, Serenata, Over The Rainbow, Say It Isn't So, All Of Me, Day In, Day Out, Summertime, How Long Has This Been Going On?, Tenderly, What Is This Thing Called Love, Stormy Weather, Poor Butterfly, I'll Be Seeing You, Alone, Sometimes I'm Happy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sometimes I'm Happy, I Cried For You, Out Of This World, You're Blas?, Serenata, Over The Rainbow, Say It Isn't So, All Of Me, Day In, Day Out, Summertime, How Long Has This Been Going On?, Tenderly, What Is This Thing Called Love, Stormy Weather, Poor Butterfly, I'll Be Seeing You, Alone, Sometimes I'm Happy



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Out Of This World
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sometimes I'm Happy, I Cried For You, Out Of This World, You're Blas?, Serenata, Over The Rainbow, Say It Isn't So, All Of Me, Day In, Day Out, Summertime, How Long Has This Been Going On?, Tenderly, What Is This Thing Called Love, Stormy Weather, Poor Butterfly, I'll Be Seeing You, Alone, Sometimes I'm Happy
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sometimes I'm Happy, I Cried For You, Out Of This World, You're Blas?, Serenata, Over The Rainbow, Say It Isn't So, All Of Me, Day In, Day Out, Summertime, How Long Has This Been Going On?, Tenderly, What Is This Thing Called Love, Stormy Weather, Poor Butterfly, I'll Be Seeing You, Alone, Sometimes I'm Happy


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarah Vaughan - Out Of This World (8435723701378) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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