Billie Holiday - An Evening With Billie Holiday (8435723701781) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
An Evening With Billie Holiday
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 721981
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2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
An Evening With Billie Holiday
Жанр
Swing
Трек-лист
Stormy Weather, Lover Come Back To Me, My Man, He's Funny That Way, Gone With The Wind, When Your Lover Has Gone, Yesterdays, Tenderly, Can't Face The Music, Remember, Prelude To A Kiss, You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Holiday - An Evening With Billie Holiday (8435723701781) виниловая пластинка
Когда Билли Холидей подписала свой последний долгосрочный контракт с продюсером Норманом Гранцем его целью было повторить магию небольшого ансамбля, которая царила в ее ранние годы, и ему это явно удалось, что задокументировано в этой превосходной коллекции записей 1952 года. При поддержке звездных музыкантов, включая пианиста Оскара Питерсона басиста Брауна и трубача Джо Ньюмана Билли Холидей представлена ??здесь в последний расцвет своего невероятного таланта, прежде чем проблемы со здоровьем подорвали ее голос в конце 50-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723701781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
An Evening With Billie Holiday
Жанр
Swing
Трек-лист
Stormy Weather, Lover Come Back To Me, My Man, He's Funny That Way, Gone With The Wind, When Your Lover Has Gone, Yesterdays, Tenderly, Can't Face The Music, Remember, Prelude To A Kiss, You
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Испания
Когда Билли Холидей подписала свой последний долгосрочный контракт с продюсером Норманом Гранцем его целью было повторить магию небольшого ансамбля, которая царила в ее ранние годы, и ему это явно удалось, что задокументировано в этой превосходной коллекции записей 1952 года. При поддержке звездных музыкантов, включая пианиста Оскара Питерсона басиста Брауна и трубача Джо Ньюмана Билли Холидей представлена ??здесь в последний расцвет своего невероятного таланта, прежде чем проблемы со здоровьем подорвали ее голос в конце 50-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Billie Holiday - An Evening With Billie Holiday (8435723701781) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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