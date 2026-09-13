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Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка

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Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка - фото 1
Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка - фото 2
Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coleman Hawkins
Альбом (сингл)
Coleman Hawkins And Confreres
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка - фото 1
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка - фото 2
  • Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721974
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coleman Hawkins
Альбом (сингл)
Coleman Hawkins And Confreres
Жанр
Jazz
Трек-лист
Maria, Sunday, Hanid, Honey Flower, Nabob
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maria, Sunday, Hanid, Honey Flower, Nabob

Отзывы о товаре Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coleman Hawkins
Альбом (сингл)
Coleman Hawkins And Confreres
Жанр
Jazz
Трек-лист
Maria, Sunday, Hanid, Honey Flower, Nabob
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maria, Sunday, Hanid, Honey Flower, Nabob
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coleman Hawkins - Coleman Hawkins And Confreres (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282218) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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