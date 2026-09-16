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David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка

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David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 1
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 2
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 3
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 4
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 5
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 6
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 7
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 8
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 9
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 10
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 11
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 12
David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Secrets Of The Beehive
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 1
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 2
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 3
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 4
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 5
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 6
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 7
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 8
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 9
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 10
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 11
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 12
  • David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5400863176310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Secrets Of The Beehive
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
September, The Boy With the Gun, Maria, Orpheus, The Devil's Own, When Poets Dreamed of Angels, Mother and Child, Let the Happiness In, Waterfront
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка

Secrets of the Beehive — четвёртый студийный альбом английского певца и автора песен Дэвида Сильвиана, выпущенный в 1987 году. Издание на цветном виниле. В этой преимущественно акустической записи приняли участие Дэнни Томпсон, Фил Палмер, Марк Ишем, Дэвид Торн и Стив Янсен, а оркестровые аранжировки выполнил Рюити Сакамото. Альбом, записанный в студии Miraval на юге Франции и спродюсированный Стивом Найем, включает в себя некоторые из самых личных песен Дэвида и остаётся фаворитом многих его слушателей. Альбом занял 37-е место в альбомном чарте Великобритании.

Отзывы о товаре David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[5400863176310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Secrets Of The Beehive
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
September, The Boy With the Gun, Maria, Orpheus, The Devil's Own, When Poets Dreamed of Angels, Mother and Child, Let the Happiness In, Waterfront
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Описание
Secrets of the Beehive — четвёртый студийный альбом английского певца и автора песен Дэвида Сильвиана, выпущенный в 1987 году. Издание на цветном виниле. В этой преимущественно акустической записи приняли участие Дэнни Томпсон, Фил Палмер, Марк Ишем, Дэвид Торн и Стив Янсен, а оркестровые аранжировки выполнил Рюити Сакамото. Альбом, записанный в студии Miraval на юге Франции и спродюсированный Стивом Найем, включает в себя некоторые из самых личных песен Дэвида и остаётся фаворитом многих его слушателей. Альбом занял 37-е место в альбомном чарте Великобритании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Sylvian - Secrets Of The Beehive (Coloured) (5400863176310) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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