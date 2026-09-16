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Ray Charles - What'D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ray Charles - What'D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка

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Ray Charles - What&#039;D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка - фото 1
Ray Charles - What&#039;D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка - фото 2
Ray Charles - What&#039;D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
What'D I Say: Greatest Hits
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - What&#039;D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка - фото 1
  • Ray Charles - What&#039;D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка - фото 2
  • Ray Charles - What&#039;D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721969
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ray Charles - What'D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974303560]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
What'D I Say: Greatest Hits
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
What'd I Say (Parts 1 & 2), The Right Time, Mary Ann, I Got A Woman, This Little Girl Of Mine, I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town, Hit the Road Jack, Come Rain Or Come Shine, Let The Good Times Roll, Baby, Let Me Hold Your Hand, Mess Around, Swanee River Rock, I Believe To My Soul, Georgia On My Mind, Ain?t That Love, You Are My Sunshine, It Had To Be You, Unchain My Heart, Drown In My Own Tears, Hard Times (No One Knows Better Than I), Hallelujah, I Love Her So, I Can?t Stop Loving You, Ba
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - What'D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What'd I Say (Parts 1 & 2), The Right Time, Mary Ann, I Got A Woman, This Little Girl Of Mine, I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town, Hit the Road Jack, Come Rain Or Come Shine, Let The Good Times Roll, Baby, Let Me Hold Your Hand, Mess Around, Swanee River Rock, I Believe To My Soul, Georgia On My Mind, Ain?t That Love, You Are My Sunshine, It Had To Be You, Unchain My Heart, Drown In My Own Tears, Hard Times (No One Knows Better Than I), Hallelujah, I Love Her So, I Can?t Stop Loving You, Baby, It?s Cold Outside (Feat. Betty Carter), Take These Chains From My Heart, The Sun?s Gonna Shine Again, The Genius After Hours

Отзывы о товаре Ray Charles - What'D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974303560]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
What'D I Say: Greatest Hits
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
What'd I Say (Parts 1 & 2), The Right Time, Mary Ann, I Got A Woman, This Little Girl Of Mine, I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town, Hit the Road Jack, Come Rain Or Come Shine, Let The Good Times Roll, Baby, Let Me Hold Your Hand, Mess Around, Swanee River Rock, I Believe To My Soul, Georgia On My Mind, Ain?t That Love, You Are My Sunshine, It Had To Be You, Unchain My Heart, Drown In My Own Tears, Hard Times (No One Knows Better Than I), Hallelujah, I Love Her So, I Can?t Stop Loving You, Ba
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What'd I Say (Parts 1 & 2), The Right Time, Mary Ann, I Got A Woman, This Little Girl Of Mine, I'm Gonna Move To The Outskirts Of Town, Hit the Road Jack, Come Rain Or Come Shine, Let The Good Times Roll, Baby, Let Me Hold Your Hand, Mess Around, Swanee River Rock, I Believe To My Soul, Georgia On My Mind, Ain?t That Love, You Are My Sunshine, It Had To Be You, Unchain My Heart, Drown In My Own Tears, Hard Times (No One Knows Better Than I), Hallelujah, I Love Her So, I Can?t Stop Loving You, Baby, It?s Cold Outside (Feat. Betty Carter), Take These Chains From My Heart, The Sun?s Gonna Shine Again, The Genius After Hours
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ray Charles - What'D I Say: Greatest Hits (3596974303560) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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