Randy Rice - To Anyone Who'S Ever Laughed At Someone Else (4040824092832) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Randy Rice - To Anyone Who'S Ever Laughed At Someone Else (4040824092832) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, Mr. Dumpty, Before The Fall, The Song, Mrs. Bitch, Students From Marian Catholic High School, Chicago Heights, Illinois, Will You Still Love Me When You're Twenty-One, To Anyone Who's Ever Laughed At Someone Else, The Other Day (I Ran Out Of Songs To Play), Part 1: I Wish That Fly Would Land So I Could Swat Him, Part 2: Sorry, Part 3: My Last Question, Part 4: Gosh Darn, Golly Gee, Or Those Canadians Can Sure Tell It Like It Is, Part 5: All-American Girl, Part 6: Let Me Grow, For Me, For You, Matthew: Love Means Never Having To Say You're Happy, Mark: Jesus Was A Capricorn, But Then So Am I, Luke: Morning Meditation, John: Mother Mary, Let Me Be, Fred: Post-Mortem Dirge, Everyday People Revisited, Filler Song, Part 1: The Ballad Of Uthage, Part 2: I Think It's Time For Me To Get Out Of Here, Part 3: Footnote To The Preceding Nineteen Songs, And Is It Really Necessary, Part 4: I Hope I Always See You Smiling, Part 5: My Song
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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