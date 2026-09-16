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The Pogues - Rum Sodomy & The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Pogues - Rum Sodomy & The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка

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The Pogues - Rum Sodomy &amp; The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка - фото 1
The Pogues - Rum Sodomy &amp; The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка - фото 2
The Pogues - Rum Sodomy &amp; The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
Rum Sodomy & The Lash
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pogues - Rum Sodomy &amp; The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pogues - Rum Sodomy &amp; The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pogues - Rum Sodomy &amp; The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721960
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Pogues - Rum Sodomy & The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732582553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
Rum Sodomy & The Lash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Sickbed of Cuchulainn, The Old Main Drag, Wild Cats of Kilkenny, I'm a Man You Don't Meet Every Day, A Pair of Brown Eyes, Sally MacLennane, Dirty Old Town, Jesse James, Navigator, Billy's Bones, The Gentleman Soldier, The Band Played Waltzing Matilda, The Parting Glass, A Pistol for Paddy Garcia, London Girl, A Rainy Night in Soho, The Body of an American, Planxty Noel Hill, Wild Cats of Kilkenny (BBC Radio 1 - The Janice Long Show - 11th July 1985), Billy's Bones (BBC Radio 1 - The Janice
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pogues - Rum Sodomy & The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка

«Rum Sodomy & The Lash», спродюсированный Элвисом Костелло, стал вторым студийным альбомом лондонской ирландской фолк-панк группы The Pogues. Это юбилейное издание, приуроченное к 40-летию, содержит. оригинальный альбом и бонус-диск, включающий легендарный мини-альбом Poguetry In Motion с треками с сессии BBC Janice Long в июле 1985 года, а также оригинальные би-сайды синглов. Бонус-диск дополняют редкие концертные версии песен A Pair Of Brown Eyes и Sally MacLennane, записанные в Глазго в Барроулендс в 1987 году, а также черновой микс версии песни «Do You Believe In Magic» группы The Lovin' Spoonful. Издание на цветном виниле. Изначально нанятый для работы над синглами, Костелло продлил своё участие, чтобы поучаствовать в работе над полным альбомом. В то время он говорил: «Я видел свою задачу в том, чтобы запечатлеть их в угасающем великолепии, прежде чем более профессиональный продюсер их испортит».



Теги товара: New Wave, Цветной винил

Отзывы о товаре The Pogues - Rum Sodomy & The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732582553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Pogues
Альбом (сингл)
Rum Sodomy & The Lash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Sickbed of Cuchulainn, The Old Main Drag, Wild Cats of Kilkenny, I'm a Man You Don't Meet Every Day, A Pair of Brown Eyes, Sally MacLennane, Dirty Old Town, Jesse James, Navigator, Billy's Bones, The Gentleman Soldier, The Band Played Waltzing Matilda, The Parting Glass, A Pistol for Paddy Garcia, London Girl, A Rainy Night in Soho, The Body of an American, Planxty Noel Hill, Wild Cats of Kilkenny (BBC Radio 1 - The Janice Long Show - 11th July 1985), Billy's Bones (BBC Radio 1 - The Janice
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Rum Sodomy & The Lash», спродюсированный Элвисом Костелло, стал вторым студийным альбомом лондонской ирландской фолк-панк группы The Pogues. Это юбилейное издание, приуроченное к 40-летию, содержит. оригинальный альбом и бонус-диск, включающий легендарный мини-альбом Poguetry In Motion с треками с сессии BBC Janice Long в июле 1985 года, а также оригинальные би-сайды синглов. Бонус-диск дополняют редкие концертные версии песен A Pair Of Brown Eyes и Sally MacLennane, записанные в Глазго в Барроулендс в 1987 году, а также черновой микс версии песни «Do You Believe In Magic» группы The Lovin' Spoonful. Издание на цветном виниле. Изначально нанятый для работы над синглами, Костелло продлил своё участие, чтобы поучаствовать в работе над полным альбомом. В то время он говорил: «Я видел свою задачу в том, чтобы запечатлеть их в угасающем великолепии, прежде чем более профессиональный продюсер их испортит».


Теги товара: New Wave, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pogues - Rum Sodomy & The Lash (Coloured) (5021732582553) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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